Caluroso recibimiento del publico mexicano a The National

Los integrantes de la banda de rock alternativo The National se mostraron muy agradecidos y emocionados por la calurosa respuesta de su público mexicano, que disfrutó de una velada mágica al escuchar varios de los éxitos de los estadounidenses en el Pepsi Center.

Después de una jornada de trabajo a la mitad de la semana, miles de personas decidieron desestresarse y pasársela bien cantando y bebiendo cervezas; y qué mejor, que hacerlo en compañía de la música de una de las bandas más esperadas por muchos.

El reloj marcaba las diez de la noche aproximadamente cuando la agrupación salió al escenario, ante la desesperación e impaciencia de muchos de los asistentes que estaban deseosos por verlos en acción.

Fue con el tema “You had your soul with you”, con el que arrancaron su presentación, continuando con “Quiet light”, “The pull of you”, “Hey Rosey”, “Bloodbuzz Ohio”, entre otros.

“Muchas gracias México”, fueron las palabras recurrentes del vocalista Matt Berninger, que en todo momento agradecía a su audiencia, que gritaba y cantaba en cada una de las canciones de principio a fin.

“Son grandes”, “Son los mejores”, “Amo sus canciones”, fueron algunas frases que se podían escuchar entre el público, muchos de sus admiradores no perdieron la oportunidad de grabar con sus celulares varios temas o hacer historias en sus cuentas de Instagram para guardar esos momentos especiales.

La escenografía consistió en una pantalla detrás del escenario que ocasionalmente proyectaba algunas imágenes acordes a los temas que interpretaban, mientras que la iluminación era más tenue y a veces obscura, lo que hacía que se reflejara un ambiente de misterio y emoción por lo que pudiera suceder.

De esa manera continuaron con temas como “This is the last time”, “Day I die”, “Pink rabbits”, “Light years”, “Rylan”, pero fue con “Graceless” y “Fake empire” algunos de los temas con lo que se desató la euforia y con los cuales la banda salió del escenario.

Tan solo transcurrieron unos minutos, que para muchos fans emocionados se les hizo una eternidad, lo que tardó la alineación en salir nuevamente al templete, sorprendiendo con otra ronda de éxitos musicales.

Aunque los 6 mil asistentes, de acuerdo a datos proporcionados por Ocesa, sabían que era el preludio del final del show, pudieron disfrutar de canciones como “Mr. November”, “Terrible love”, “About today”, cerrando la noche con “Vanderlyle crybaby geeks”.

