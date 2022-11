Burton y Depp siguen sin hablarse

El director Tim Burton no ha dado el primer paso hacia el reencuentro con Johnny Depp después de que el actor dejó atrás el juicio por violencia contra Amber Heard. El director de “Charlie y la fábrica de chocolate” ha asegurado que le gustaría volver a trabajar con el actor (el más recurrente en su filmografía), pero según detalló a EL UNIVERSAL no ha habido un diálogo entre ambos para sus próximos proyectos. “No hemos hablado desde hace algún tiempo, así que no, aún no (establecen un reencuentro en cine)”. La última vez que colaboraron fue en 2016 en “Alicia a través del espejo”.



“El borrego” Nava se defiende en la cocina

Uno de los mejores secretos de Juan Carlos “El Borrego” Nava es que él y la cocina son uno mismo. Los pasteles, dice, es lo que mejor le sale, luego de aprovechar la pandemia para tomar cursos en línea. Nadie diría eso de este hombre que durante años contó chistes subidos de tono y parecería lejos de ser casero. “Pero ese es sólo un personaje, yo prefiero quedarme en casa”, dice.



Foto: Instagram



Cineastas venden material sanitario que dejó la pandemia

Ahora que la pandemia va a la baja y las medidas de seguridad son más flexibles, en algunas producciones audiovisuales han comenzado a vender entre amigos el exceso de material que compraron durante los meses duros. Pistolas sanitizadoras, que eran usadas para rociar alcohol a los recién llegados, por ejemplo, se venden entre la comunidad a fin de recuperar algo de lo invertido.