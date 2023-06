¡Bárbara Torres explota contra Ferka!, entre llanto le reprocha burlas y malos tratos

Un momento tenso se vivió dentro de “La casa de los famosos México” cuando Bárbara Torres tuvo una fuerte discusión con Ferka, luego de que a la argentina no le gustara un maquillaje que le hizo.

“Me cuesta un montón estar acá adentro, lo único que te dije es ‘no me gusta, quiero algo que me guste, no te corrí, ni nada feo, sé manejar la comedia, sé cuando hablo en chiste y cuando no, ¿sabes qué pasa? Tienes 30 y yo 52, es una cuestión de respeto a que tengo 52 años, es lo único que me duele el alma.

Entre un llanto desconsolado, expresó:

“Estoy así porque tengo algo adentro que no se controla, cuando llegues a los 52 no sé si vas a estar muerta o vas a estar viva, pero te vas a acordar y vas a decir ‘pinche narizona de mierda, me está pasando lo mismo que le está pasando y ahora entiendo lo que le hice sentir a la pendeja delante de 68 cámaras de televisión’”.

En este monólogo Torres señaló que le cuesta mucho trabajo el hecho de estar expuesta ante demasiadas personas que la ven en la televisión e internet y aclaró que desde el principio ella tuvo intenciones de empezar a crear un lazo afectivo con Ferka, a pesar de que se burló delante de la humorista”.

“No me gusta que la gente me trate como si fuera una tarada, porque siempre fui una persona muy noble y desde el primer día me gustó estar contigo”, agregó.

Al calor del pleito Bárbara expresó que no le importa que la saquen del reality, además confesó que tiene mal las hormonas razón por la que no se encontraba bien anímicamente y subrayó que así le pasa a “un montón de mujeres en este país”.

“Hagan lo que quieran compañeros, lo que quieran decir que estoy loca, que grito, digan lo que quieran, no me importa”, dijo antes de irse directamente al confesionario para tranquilizarse.

Bárbara Torres explotó con #Ferka... Se puso tan mal que pidió entrar al confesionario. ¿Esta mal #BárbaraTorres o son las hormonas? #LaCasaDeLosFamososMx Los habitantes están minimizando a #BárbaraTorres pic.twitter.com/XQ3ghKWdCT — Ana Laura García (@annylauris) June 22, 2023

¿Bárbara Torres utilizó la menopausia como estrategia?

Horas más tarde, Torres tuvo una plática con Apio sobre lo que sucedió y aceptó que utilizó el tema de su menopausia como estrategia dentro del juego de este programa de televisión, después de que el cantante le dijera lo siguiente:

“Nada más te recuerdo que eres una mujer que está padeciendo eso, nada más que aquí estás dentro de un juego y es importante que esto no lo utilices como arma para defenderte de ‘porque somos mujeres’”.

Mientras que ella se defendió de la siguiente manera, previo a la gala de salvación. “¿porque todo el mundo puede usar sus armas, sus estrategias y yo no puedo usar lo que me está pasando?”.

El integrante del grupo Kabah le respondió: “ah, entonces es una estrategia”, por lo que ella comentó: “como quieras: pero ¿por qué todo el mundo puede usar ‘yo uso mi estrategia’” y ¿por qué yo no puedo decir que quiero estar en la casa para que la gente vea lo que les está pasando a las mujeres”.

Tras este escándalo, muchas personas en el público reaccionaron al respecto, mientras que algunas aplaudieron la reacción de Torres, a otros no le gustó la manera en la que se expresó.

“Ya era hora que Bárbara se defendiera. No es la primera vez que la callan y se burlan de ella, Bárbara no te enojes”. “Se llevan y luego no se aguantan, ya empezamos a victimizarse ahora la gente con mente débil y corta, sacarán a Ferka”.

“Qué hueva con Bárbara, si estaba en un proceso hormonal, ¿qué hace ahí victimizándose, cuando votó por su mismo cuarto?”.“Bárbara tiene depresión y menopausia, no es chiste, qué salga a tratarse”. “Fuera Bárbara no está hecha para este tipo de programas”.