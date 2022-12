Bad Bunny y los conciertos que quedan para cerrar el año; quejas por la reventa y fraudes

Todo indica que diciembre es el mes de los conciertos de música urbana, pues con las presentaciones de Daddy Yankee y Bad Bunny, las y los fanáticos de este género no se han dado abasto con la presencia de sus músicos favoritos en nuestro país, sin embargo, en torno a estos shows ha existido también mucha polémica, debido a las inconsistencias relacionadas con la venta de boletos, por lo que las denuncias a revendedores ya abundan en redes sociales.

No ha pasado ni una semana desde que Daddy Yankee, el “Big boss”, llegó a nuestro país para presentarse en la Ciudad de México con un concierto inolvidable, no sólo porque es uno de los últimos shows que el boricua ofrecerá en nuestra ciudad, sino por el gran recibimiento que le demostró el público mexicano, al grado que el intérprete de “Gasolina” no pudo contener el llanto al manifestar su gratitud:

“Si me ven, porque quiero recorrer y conocer este país como persona, invítenme un café o un tamalito”, dijo ante toda la audiencia que asistió a su show en el Foro Sol.

Pese a que en mayo pasado, época en la que se pusieron a la venta los boletos para el concierto del puertorriqueño, algunas personas reportaron que sus tickets habían sido cancelados, debido a que habían adquirido más boletos de los Ticketmaster permite, los shows han ocurrido sin mayores percances.

A diferencia de lo que está sucediendo con los conciertos de Bad Bunny, pues apenas ayer dio su primer concierto en México, y las quejas y denuncias de las y los usuarios se han convertido en tema de conversación, pues el viernes por la noche se reportó que un grupo de seguidores del músico habían incendiado el vehículo de un revendedor que estaba comercializando entradas falsas para los conciertos del 3 y 4 de diciembre, fechas en que el rapero está presentándose en la ciudad de Monterrey.

De acuerdo con medios locales, el incidente tuvo lugar en las inmediaciones de la colonia Emiliano Zapata, entre las calles 1914 y Felipe Ángeles, luego de que se notificara que un Mustang color rojo había sido encendido, tras la activación de una bomba molotov, la cual había sido detonada por un supuesto grupo de personas que habían adquirido entradas falsas para el concierto de Bad Bunny, las cuales habían tramado esta “venganza” al percatarse de la falta de autenticidad de sus boletos.

El vehículo –de acuerdo con el informe de Protección Civil de la ciudad- fue pérdida total, y, hasta el momento, es poco lo que se sabe tanto del dueño del automóvil como de quienes lo atacaron, sin embargo, se asegura que las investigaciones para conocer lo qué ocurrió ya se llevan a cabo.

Mientras tanto, otro gran grupo de fans de Bad Bunny ya se encuentran haciendo fila para poder acceder al Estadio BBVA Monterrey, donde tendrá lugar el segundo de cuatro conciertos que el cantante ofrecerá en México, y, de acuerdo con las imágenes que circulan en redes, han estado en la espera desde la media noche, aguardando por más de 18 horas para conseguir lugares privilegiados entre el público.

Otros de los conciertos más esperados para lo que resta del año son Mon Laferte en el Auditorio Nacional; en este mismo recinto también llegará la Banda MS de Sergio Lizarraga, y en otros recintos también se presentarán artistas como Tiago PZK, Natalia Lafourcade y División Minúscula.

