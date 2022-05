Aunque no piensa en matrimonio, Talina Fernández quiere que un sacerdote bendiga su amor

Dicen por ahí que el amor y el dinero son cosas que no pueden esconderse y tal parece que este es el caso de Talina Fernández, quien desde que inició su noviazgo con el empresario José Manuel Fernández se ha dejado ver mucho más feliz, incluso, más enamorada que nunca.

La relación que la llamada "Dama del buen decir" inició el pasado mes de enero va tan bien que en una reciente charla con el programa "Despierta América" la conductora reveló que ya están pensando en que un sacerdote bendiga su amor, eso sí, adelantó que la boda queda completamente descartada.

"Mi amigo, pedirle que venga y nos dé una bendición, que estemos aquí, sus hijos, mis hijos, sus nietos y mis nietos, y sí, nada más tener una bendición", dijo.

Sin mencionar fecha o algún otro detalle de la ceremonia, la conductora explicó que no piensan hacer nada muy grande y tampoco que sea tradicional, aunque sí explicó las razones por las que ya no desea volver a casarse:

"Llegamos con unas experiencias. Él, primero viudo, luego divorciado. Yo me casé tres veces, y yo creo que si no hubiéramos vivido lo que vivimos los dos, los años que no nos conocimos, no seríamos las personas que somos ahora", comentó al programa 'Sale el sol' recientemente.

Hace unos días, la pareja enterneció las redes sociales, luego de que María Levy, nieta de Talina, compartiera una fotografía en la que se puede apreciar el compromiso de amor que ambos hicieron y que José Manuel selló al obsequiarle a su amada un precioso anillo de promesa.

