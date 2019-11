Premios Telehit 2019. Así se vivió la premiación a lo mejor de la música

Los exintegrantes de One Direction, Louis Tomlinson y Niall Horan emocionan hasta las lágrimas a miles de admiradoras en el Foro Sol, quienes también enloquecieron al ver sobre el escenario a Drake Bell y "Los Aristemo", durante la entrega de los Premios Telehit 2019.

Después de que cientos de jóvenes hicieron guardia por dos días alrededor del hotel, en donde se encontraban hospedados los exintegrantes de la boy band, decidieron ir desde muy temprano al recinto y esperar con gran ansiedad la presentación de sus ídolos.

Playeras, gorras, pulseras entre otros souvenirs con el nombre de Louis y Niall, eran lo que usaban miles de sus seguidoras, quienes incluso decidieron hacer carteles con mensajes de amor y apoyo para animarlos durante su presentación.

El nervio y la desesperación se podía notar en cada una de las fanáticas que esperaban por el inició de la premiación, pero fue hasta las 19:00 horas, aproximadamente, cuando la noche inició con potencia y mucho rock, porque Molotov se apoderó de la atención de toda la audiencia que pudo disfrutar de algunos de sus grandes éxitos como “Frijolero”, “Gimme the power”, entre otros.

La velada continuaba con las premiaciones que entregaba uno de los canales de música favoritos de las personas, mientras era amenizado por la música de cantantes como JD Pantoja y Sebastián Villalobos.

Cuando apareció en escena el estadounidense Drake Bell que, en cada oportunidad que se le presentó, demostró el amor profundo que le tiene a México y en esta ocasión le robó el corazón a miles de mexicanos al interpretar “Cielito lindo”, con la que puso a cantar a toda la audiencia.

También la cantante estadounidense LP no se quedó atrás, después de que a los medios les comentó que amaba México, pero sobre todo la comida mexicana, salió al escenario e hizo que miles de personas gritaran de euforia al verla cantando su éxito “Lost on you”.

Llegó el turno de “Los Aristemo”, Emilio Osorio y Joaquín Bondoni, se apoderaron del escenario, que a pesar de que, como ellos lo dicen, “Los Aristemo” es un ciclo que ya terminó, siguen causando furor y sensación para miles de admiradores que mueren por seguir viéndolos juntos.

“Estuvo increíble, nos sentimos muy bien, creo que lo principal fue conectar con la gente, estamos muy contentos por lo que logramos en el escenario y agradecer a la gente que nos gritó y se la pasó bien con nosotros”, dijo Emilio en la sala de prensa.

“Estar ahí fue como ver las estrellas, se siente la energía y el público te ayuda a que tu des lo máximo y des lo que ellos se merecen”, añadió Joaquín.

Así llegó el momento más deseado de toda la audiencia, después de una larga espera para muchos, salió al escenario Louis Tomlinson, que desató la euforia y los gritos desgarradores de miles de admiradoras que lloraban al verlo cantar temas como “We made It”.

Aunque fueron entre cuatro o cinco temas los que pudo interpretar, para sus seguidoras fue un sueño hecho realidad, “Louis, Louis, Louis”, se escuchaba por doquier, “Te amo”, “Eres el mejor”, eran algunas frases que decían sus admiradoras hacia el británico, que se despidió con las palabras "No puedo esperar a verlos de nuevo, regresaré pronto".

La fiesta continuó con un poco de perreo que desencadenó la presentación de Mario Bautista, quien puso a bailar a todos los del recinto, con temas como "Baby Girl", y con las palabras: "Estoy muy feliz de compartir escenario con artistas tan grandes", saludó el cantante.

La noche cerró en grande con Niall Horan, quien también hizo llorar de emoción a sus fans con temas como "This town", "Nice to meet ya" y "Slow hands" y aunque sus admiradoras querían que el irlandés siguiera cantando, la premiación concluyó con fuegos pirotécnicos.



La lista de ganadores de los premios Telehit es la siguiente:



MEJOR VIDEO ANGLO

Bad Guy (Billie Eilish) - GANADOR

Señorita (Shawn Mendes ft. Camila Cabello)

You Need To Calm (Taylor Swift)

7 Rings (Ariana Grande)

Sucker (Jonas Brothers)



MEJOR CANCIÓN ANGLO

Bad Guy (Billie Eilish) - GANADOR

Sucker (Jonas Brothers)

Señorita (Shawn Mendes ft. Camila Cabello)

I Don’t Care (Ed Sheeran ft. Justin Bieber)



MEJOR VIDEO URBANO

Con Calma (Daddy Yankee ft. Snow)

Con Altura (ROSALÍA ft. J Balvin) - GANADOR

HP (Maluma)

China (Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna & J Balvin)

Soltera (Lunay, Daddy Yankee & Bad Bunny)



MEJOR CANCIÓN URBANA

Callaíta (Bad Bunny)

Con Calma (Daddy Yankee ft. Snow) - GANADOR

China (Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna & J Balvin)

Con Altura (ROSALÍA ft. J Balvin)

Calma (Pedro Capó ft. Farruko)



MEJOR K-POP DEL AÑO

BTS - GANADOR

Blackpink

GOT7

Super Junior

Twice



MEJOR VIDEO DEL PÚBLICO

Sucker (Jonas Brothers) - GANADOR

You Need To Calm (Taylor Swift)

Boy With Luv (BTS ft. Halsey)

Callaíta (Bad Bunny)

Bad Guy (Billie Eilish)



MEJOR SOLISTA MASCULINO

Bad Bunny - GANADOR

J Balvin

Ed Sheeran

Maluma

Shawn Mendes

Pedro Capó



MEJOR SOLISTA FEMENINO

Rosalía

Billie Eilish - GANADORA

Taylor Swift

Ariana Grande

Karol G



MEJOR ARTISTA LATINO DEL AÑO

Bad Bunny

J Balvin - GANADOR

Daddy Yankee

Maluma



MEJOR ARTISTA MÉXICO

Ed Maverick

Mario Bautista - GANADOR

Reik

Jesse & Joy

Ghetto Kids



MEJOR ARTISTA REVELACIÓN

Ed Maverick - GANADOR

Guaynaa

Sech

Lalo Ebratt