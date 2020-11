"Apio" Quijano de Kabah la pasa mal tras luchar contra el Covid-19

Después de 10 días de guardar silencio en sus redes sociales, el conductor y cantante Héctor “Apio” Quijano realizó un video para sus seguidores, en el cual explica que la causa de esta ausencia fueron los problemas de salud que enfrentó a causa del Covid-19.

"Efectivamente el Covid me atacó, y no me atacó de una forma noble, mi carga viral fue sumamente alta entonces estuve muy malo muchos días, no podía hablar, traje oxígeno, suero. Nada más les quiero pasar este mensaje porque sé que estaban preocupados por mí muchos de ustedes, ya estoy de salida, ya voy mejorando”, dijo el integrante del grupo Kabah.

El también escritor externó su deseo de retomar pronto sus actividades, como su participación en el programa Todos quieren fama y con Kabah en las fechas que aún tienen pendientes en su agenda y además hizo una recomendación a sus fans.

“Es difícil esta enfermedad, es complicada y les pido que se cuiden, que cuiden a los suyos y que se tomen esto en serio; yo a pesar de que soy una persona que hago ejercicio todos los días, que entreno, que no fumo, que me vitamino, que me alimento bien, pues caí y caí muy bajo. Nada más les pido que cuiden a los suyos y que se cuiden ustedes”.

Agradeció a su hermana Federica Quijano, también miembro de Kabah, por cuidarlo y haber convertido su casa prácticamente en un hospital, y de la misma forma a las personas cercanas que han estado a su lado brindando apoyo.

“Es super importante tener redes de apoyo en una situación así, lo necesitas, te sientes muy mal, te sientes muy triste, te sientes muy asustado, así que no hay que dejar solos a las personas que nos encontramos en una situación así y seamos fuertes, protéjanse”, así finalizó Apio este video en Instagram, que ya ha alcanzado más de 45 mil reproducciones.

El caso de Apio Quijano se une al de otros miembros del medio artístico que han pasado o están pasando por lo mismo como Ariel Miramontes, Andrea Escalona, Andrea Legarreta, Sofía Castro, Chiquis Rivera, Odalys Ramírez, Patricio Borghetti, Melissa López del grupo JNS, Danna García, Camila Sodi, Jolette, Brandon Peniche, Leonardo Daniel, el productor de teatro Alejandro Gou, por mencionar algunos.



