Andrew Fletcher: miembro fundador de Depeche Mode y pilar de la banda

La tarde de este jueves el mundo de la música se visitó de luto por la sorpresiva muerte del tecladista de Depeche Mode, Andy Fletcher.

El inglés, además de ser un miembro fundador de Depeche Mode, era considerado como el vocero oficial de la banda y quien velaba por sus intereses. De caracter reservado, modesto, no se consideraba un genio, aunque lo era; pero, sobre todo, fue uno de los pilares que mantuvo junto a uno de los grupos más influyentes de los últimos tiempos; incluso, son considerados como los padres de la música electrónica.

La paciencia que caracterizaba a Fletcher, era la que describía al grupo y la relación entre ellos, durante una entrevista en 2017 enfatizó que los “dramas” quedaban fuera de Depeche Mode y eso los seguía seguir adelante.



“Somos una democracia. Si alguno se pone muy inflexible terminamos diciéndole: "OK". No tenemos dramas”, comentó a Clarín, un medio argentino.

Andrew Fletcher nació en Nottingham, Inglaterra, pero a los dos años su familia se mudó a Basildon, debido a que a su padre le ofrecieron una casa y un trabajo en ese lugar. Fue en una declaración a los medios en que hizo en 1985, que mencionó que fueron una de las primeras familias que llegaron a ese lugar que estaba rodeado de puras fábricas.



El nacimiento de Depeche Mode



Su destino ya estaba escrito, a la edad de ocho años, Andy conoció a Martin Gore y Vince Clarke, en la escuela y más tarde se unieron a un grupo religioso llamado "Boys' Brigade". Fue hasta 1976 que Vince Clarke y Fletcher formaron una dueto, llamado "No Romance In China", que frecuentaba un club llamado Van Gogh, donde Martin Gore tocaba con el grupo" Norman and the Worms".

Más tarde, en los años ochenta, los tres se juntaron para crear "Composition of Sound", que tiempo después, tras la adición de Dave Gahancambió su nombre a Depeche Mode.

Desde ese entonces nunca se separaron, él se mantuvo como tecladista de la banda y lanzaron grandes éxitos a nivel mundial que han marcado varias generaciones como "Personal Jesus", "John The Revelator", “I feel you”, “Enjoy the silence”, entre muchos más.

“Desde hace 20 años trabajamos en ciclos que tienen cuatro años. Hacemos un álbum, lo promovemos, salimos de gira y luego nos tomamos una pausa de un año y medio, donde podemos hacer nuestros proyectos paralelos. Yo salgo de gira como DJ, por ejemplo. Y nos dedicamos a nuestras familias”, comentó a Clarín.

Entre sus proyectos personales era el ser DJ y hacer giras mundiales, a México vino en 2011 con su DJ Set y como si fuera una velada intima en el Plaza Condesa, cantó, bailó con su público y hasta tocó temas de Depeche Mode como, “Personal Jesus”.



El adiós a un grande

Con un breve comunicado, la banda británica Depeche Mode anunció el fallecimiento de Andy , a los 60 años de edad.

“Estamos shockeados y llenos de una sobrecogedora tristeza por la prematura muerta de nuestro querido amigo, miembro de nuestra familia y compañero de banda Andy ‘Fletch‘ Fletcher”.

Hasta el momento las causas de la muerte se desconocen, pero los músicos han pedido respeto para la familia en etsos momentos difíciles.

