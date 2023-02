Pese a la invitación que le hiciera la titular del programa de radio "Todo para la Mujer", Maxine Woodside, para que regrese a cabina el próximo martes, la periodista de espectáculos Ana María Alvarado ha de decidido declinarla.

“¿Qué haría ahí si ya me corrieron?”, dijo Ana María a EL UNIVERSAL al ser cuestionada al respecto. Aunque no quiso ahondar en detalles, Alvarado aclaró que no volverá a dicha emisión y que por el momento no hablará más del tema, pues no tiene nada más que decir.

La también conductora dio a conocer la semana pasada, a través de un video, que después de 32 años de trabajo, la llamada “reina de la radio” había decidido prescindir de ella sin ningún motivo aparente, una situación que le afectó mucho no sólo por el hecho de haberse quedado sin una fuente de ingresos, también era un golpe emocional porque consideraba a todo el equipo del programa como su familia y las instalaciones de Radio fórmula su casa.

A las pocas horas de este comunicado Maxine Woodside también hizo lo propio, explicando en un mensaje grabado que no había despedido a la periodista y que seguía teniendo su lugar en el programa, así que la esperaban este próximo martes para que se integrara a la emisión. También señaló que había sido la propia Alvarado quien decidió dejar su empleo, ya que no le habían gustado los cambios que se hicieron, como el que ella sólo tuviera participación los martes y no toda la semana.

Ana María ha arremetido asegurando que tiene pruebas sobre este despido, también compartió

que sus problemas de salud se agravaron con esta situación, ya que días antes había comenzado a

sentir mareos y vértigo. Ana María espera tener más claro cuál será su camino a seguir en

próximos días.

