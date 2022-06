Ana Araujo, esposa de Pablo Lyle, confirmó en un podcast que ya están separados

En medio de las especulaciones que apuntan a que el matrimonio entre el actor Pablo Lyle y su esposa Ana Araujo habría llegado a su fin, ahora es la propia empresaria y coach fitness quien se ha pronunciado al respecto.

Las sospechas de la ruptura vienen desde hace ya algunos meses, cuando Ana fue vista junto al exfutbolista Marc Crosas en un club nocturno, además varios medios indicaron que ella habría sido la que decidió terminar con su matrimonio, pues ya no pudo con la complicada situación legal que enfrenta Lyle.

Araujo se ha negado a hablar ante la prensa, sin embargo, a través de su podcast 'My Wellness Friend”, no sólo confirmó el truene, sino que fue tajante al referirse al padre de sus hijos como su “ex”: “En la fiesta yo feliz de que Pablo, mi exesposo fuera el centro de atención porque yo estaba atrás y él era social", narró durante el episodio que está disponible en Spotify.

Por si fuera poco, dejó entrever que separarse de Lyle era algo que ya venía pensando desde hace algún tiempo, pero la idea de tener que enfrentar todo lo que se viniera ella sola, la hizo detenerse un poco: "Le huía muchas veces a hacerme cargo y estar al frente de las cosas. Ya entendí que en la vida no podemos ser salvadores de nadie, muchas veces me la creí, lo intenté y la pasé muy mal, malas experiencias y perdí amistades por querer solucionarle sus problemas, y entendí que no hay que ser salvadores de nadie", agregó.

Lo que hasta el momento sigue estando en duda es la supuesta relación entre Araujo y Crosas, ya que ninguno de los dos ha aclarado esta situación, incluso, el ahora comentarista deportivo evadió los cuestionamientos al respecto, luego de que fuera interceptado por la prensa a su llegada al eropuerto de la Ciudad de México.

