Alejandro Speitzer se comporta más divo que Hillary Duff

Este fin de semana Hillary Duff estuvo en la Ciudad de México acompañada de su esposo, el músico Matthew Koma, con quien disfrutó el concierto de The Killers. La cantante se tomó foto con quien se lo pedía, algo que repetirían los días siguientes que se paseó por la capital.

Lo cierto es que a diferencia de Duff, quien fue amable con los fans y la prensa que la fotografió, una actitud muy distinta tuvo el actor mexicano Alejandro Speitzer, quien días antes asistió al festival Pa'l Norte en Monterrey y no aceptó fotografiarse con fans. Nos dicen que contó que no accedía a fotografías pues dijo “iba a divertirse” y que si no tenía proyecto que promocionar, no estaba obligado a aceptar fotos o entrevistas. Quizá lo que le molestó al actor fue que lo captaron con su hasta entonces no confirmada novia Shannon de Lima, expareja de Marc Anthony.

Kate le da el visto bueno a la maternidad

Aunque Kate del Castillo siempre ha sido franca al decir que ser madre no es algo que vea en sus planes, lo cierto es que desde que inició su relación con el fotógrafo Édgar Bahena, sin buscarlo sus planes han cambiado y es que su hermana Verónica recientemente detalló que los hijos de su actual pareja han despertado el lado maternal de “La Reina del Sur”, razón por la que dice Kate se desvive por los pequeños y aunque quizá ser madre sigue no estando en sus planes, ser madrastra es algo que cada vez parece estar más en sus planes a un futuro corto.

Ivonne Montero y su relación con la Santa Muerte

Ivonne Montero comenta que le gusta mucho la imagen de la calavera que mucha gente la asocia con la Santa Muerte, pero explica que ella no es devota ni nada, simplemente le gusta la imagen y usa collares, inclusive el día de muertos adorna todo con la efigie.

“No le rindo tributo a esa imagen, yo creo en la muerte como en una resurrección de la vida eterna, yo la acepto y la concibo como parte de la vida, pero si tengo un gusto por la imagen, el Día de Muertos me encanta adornar; la imagen de la calavera me gusta, no le rindo tributo, eso ya es una cuestión que no está en mis estándares religiosos, pero si vivimos con ella, y aparte mi hija yo estuvimos lidiando con ella, entonces está presente ahí a lado”, dice.



