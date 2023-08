Alejandra Barros recuerda que, por Angélica Rivera, fue desplazada en una telenovela

La carrera de Alejandra Barros como actriz tuvo un comienzo inusual pues, en principio, su padre se negaba a que se dedicase a la profesión, por lo que su preparación actoral la llevó a cabo en Estados Unidos, por ello, cuando volvió a nuestro país, no conocía a nadie ni a dónde podía acudir para hacer casting, sin embargo, obtuvo el protagónico de "Mariana de la noche", sin embrago, durante las grabaciones tuvo que aceptar que Angélica Rivera, la antagónica, obtuviera más crédito con ella.

La actriz estuvo como invitada en el canal de YouTube de Mara Patricia Castañeda, en el que rememoró el camino que tuvo que recorrer para convertirse en actriz pues, desde muy pequeña, se inscribía en talleres de actuación de la escuela pero llegó un momento en que no le fue suficiente y se dio cuenta que quería dedicarle toda su atención, sin embargo, su padre no consentía dicha decisión por lo que, a la par de sus estudios de actuación, que realizó en Nueva York, estudió diseño textil en la Ciudad de México.

Al volver a México, Ale se vio en una situación complicada porque no tenía contactos dentro del mundo entretenimiento, sin embargo, tuvo la fortuna de encontrase con Tina Galindo que fue quien le abrió las puertas de Televisa, a través de sus contactos, por lo que la actriz comenzó a castear para diferentes producciones de la televisora, sin embargo, las oportunidades no se le daban, debido a que se enfrentaba a otras actrices que habían estudiado en el CEA y tenían experiencia en la televisión mexicana.

"Llegaba a la oficina de Eugenio Cobo, de ahí me sacaban las citas a ser castings, que llegaba yo a unos castings con unas ternas... yo, de haber hecho nunca nada, y el casting era para equis papel y estaba Kate del Castillo, Eugenia Cauduro y yo decía: ´-No, pues ¿cuándo? Está cañón, porque yo nunca había hecho nada, porque siempre te peguntaban: ´-¿Qué experiencia tienes?, pues ninguna", indicó.

De esa forma, Barros comenzó a aparecer en papeles muy pequeños, gracias a que era muy buena hablando inglés y, posteriormente en su primer personaje con más presencia en la telenovela "Huracán", pero no fue sino hasta que Salvador Mejía le dio la oprtunidad de su primer protagónico, en la telenovela "Mariana de noche", en la que compartió créditos con Jorge Salinas, que era su galán, y Angélica Rivera, quien dio vida a la mala de la historia.

"Mi primer protagónico creo que es el que ha marcado mi carrera, a la fecha, la gente me sigue diciendo Mariana. Hace poco estaba con un señor, un mesero y: ´-Señora Mariana, señora Mariana´", a lo que ella le contestaba: ´-Ya sé que se está refiriendo a mí pero no me llamo Mariana´", recordó entre risas.

"Yo hice un casting enorme, eramos como 15 mujeres para hacer el personaje de ´Mariana de la noche´", recordó.

Y aunque se trató de uno de los proyectos que la catapultó a tener la carrera que tiene hoy, la actriz recordó que vivió muchas dificultades durante las grabaciones, debido a que le aclararon que tendrían mayores consideraciones para con Angélica Rivera, pese a que su papel no era tan importante como el suyo, debido a ser quien era, pues tenía una carrera como actriz mucho más extensa y consolidada.

"Yo creo que mi inexperiencia, estaba dispuesta a lo que me dijeran, de entrada, cuando Salvador Mejía me dice: ´-Oye, Ale no te vamos a poder dar el primer crédito porque se lo vamos a tener que dar a tal...´, y yo de: ´-Claro, qué mejor, que esté este elenco tan increíble en esta historia´".

Sin embargo, la actriz ha reflexionado y considera que no fue la mejor manera de actuar, pues eso la hizo ver como vulnerable y de poco carácter ante la producción y los medios de comunicación, lo que asegura le cobró factura.

"Yo ahí tendría que haber sido más firme, poniendo límites; permitía todo", pues recordó que había ocasiones que, aunque ya había grabado todas sus escenas, tenían que repetirse porque la ropa que Rivera había utilizado no le había convencido y quería se le cambiase por otras y, Barros decía que sí a todo.

"Por no armar problemas, permití muchas cosas y la prensa aprovechó eso, entonces en las revistas de chismes iban los comentarios, desde que yo era pésima actriz y no sabían por qué me habían dado esa oportunidad, hasta ´hacen con ella lo que quieren y no tiene ni voz ni voto en el set´, sí me criticaron mucho pero, el tiempo, pone a cada quien en su lugar, y entonces el tiempo hace que la gente me tenga mucho cariño por ´Mariana de la noche´, que yo padecía tanto porque fue muy difícil hacer esa telenovela", destacó.



