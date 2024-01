Adan Canto, el actor que no quería vivir de la actuación

Adan Canto vivió con una filosofía desde hace unos años: “todos pensamos que mañana será otro día, siempre va a estar ahí el nuevo día, y cuando uno realmente entiende que no tiene que ser así, que la vida puede terminar en cualquier momento, te obliga a considerar otras cosas que son más importantes”.

La declaración, hecha a EL UNIVERSAL en 2020, no era precisamente por el cáncer que terminó venciéndolo el pasado lunes a los 42 años de edad, sino por el filme Dos corazones, que le había hecho cambiar su visión de la existencia.

En ese filme se cuenta la historia real de un hombre que en 2008 recibió un doble trasplante de pulmón y con ello había salvado la vida.

Adan, quien en 2014 fue conocido mundialmente por interpretar a Sunspot, el superhéroe de origen brasileño con capacidad de absorber energía solar en la cinta X-Men: Días del futuro pasado, no tenía en sus prioridades ser actor.

Por su físico, primero fue modelo y luego se intentó enfocar en la música, pero un día recibió el chance de ponerse frente a una cámara y ya no la dejó: “La actuación no la tenía como posible modulo de vida”, indicó a EL UNIVERSAL en 2013.

Su niñez y juventud la pasó entre Coahuila y Texas. Inició en 2009 como parte de las series Estado de gracia y Los Minondo, para luego brincar a papeles cortos en los filmes Te presento a Laura, con Martha Higareda, y Amar no es querer, con Adriana Louvier. En 2012 le llegó el ofrecimiento para sumarse a la producción estadounidense The following, la secta, y ya no regresó a trabajar a México.

“Fue una cuestión de suerte el momento y el tiempo en que se presentaron las oportunidades, que en su momento me parecieron interesantes en Estados Unidos”, indicó en una entrevista.

Nunca sintió discriminación por su nacionalidad, aunque sí, la competencia normal de una industria en donde cientos desean tener un mismo personaje.

Su filmografía comprendió las series Narcos, Blood & oil, The catch, Designated survivor y The cleaning lady, producciones últimas en las que tuvo participación en más de 50 y 20 episodios, respectivamente.