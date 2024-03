La candidata presidencial de la alianza opositora, Xóchitl Gálvez Ruiz, se reunió la mañana de este viernes con “madres buscadoras” de diferentes colectivos y estados de la República, ante quienes se comprometió a apoyar sus demandas y su lucha para localizar a sus seres queridos desaparecidos.

En su conferencia de prensa “Sin miedo a la verdad”, señaló que estas mujeres están muy desencantadas de que se haya desmantelado la Comisión Nacional de Búsqueda y que hoy prácticamente esté abandonado el tema, lo que ha provocado un enorme retroceso.

“Les preocupa que la cifra de desaparecidos ya no se ha actualizado, se quedó en 114 mil, obviamente no están de acuerdo con la reclasificación, varias de ellas me mostraron fichas donde sus hijos aparecen como localizados con vida en el famoso censo y realmente siguen sin localizarse”.

Xóchitl Gálvez leyó una carta que le entregó una de las “madres buscadoras” en la que señala que “este año cumplo 12 años de buscar a mi hija, el desgaste es tal que ahora tengo que escribir mis ideas para poderle dar claridad a mi mente, antes de que el dolor me agobie y no me permita expresarme.

“Con gran tristeza he sido testigo de que México vive una catástrofe humanitaria, la desaparición y localización de personas es un tema de todos los días en los municipios de México”.

Durante el desayuno de trabajo, que se llevó a cabo en su casa, la candidata presidencial reconoció a las “madres buscadoras”, algunas de las cuales ya localizaron a sus hijos, pero siguen trabajando para encontrar a otros.

“Me hablan de una cifra de 50 mil personas en los semefos sin identificar. Es la parte que más les preocupa, porque sienten que eso podría ayudar si todo el tema forense funcionara, si estos centros de identificación funcionaran, estos centros regionales y obviamente se quejan del desmantelamiento del centro nacional que pretendía hacer todo el trabajo de coordinación”, destacó.

Dijo que en el caso de Coahuila, donde sí hay un buen centro forense, identifican un cuerpo, pero no tienen conexión con base de datos de los demás estados, por lo que es urgente que haya un Centro Nacional Forense para que ahí se concentre toda la base de datos de ADN.

“Me plantearon el tema con los centroamericanos porque si ellas están limitadas, tomar muestras para gente que desapareció en México que venía de Centroamérica o Sudamérica es mucho más complicado. También hablan de las personas que han desaparecido al cruzar la frontera, cuyos cadáveres están en Estados Unidos. No tienen visas humanitarias, pareciera que el tema es enorme, pero con voluntad política podríamos ir avanzando.

“Habían logrado ellas varias cosas importantes, habían logrado leyes, habían logrado la atención a víctimas, la atención a la búsqueda de las personas desaparecidas y sí sienten que hay un retroceso enorme”, puntualizó.

Xóchitl Gálvez se comprometió a reunirse con más colectivos de “madres buscadoras” y a mantener el diálogo

















