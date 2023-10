Xóchitl Gálvez por convoy de 17 militares: “Yo me dejo querer, la inseguridad está ca…”

“El tema de las cuatro camionetas de la Guardia Nacional y de la Sedena que me acompañan en Jalisco y Nayarit fue decisión de la Sedena, a mí nadie me preguntó, pero yo me dejo querer, nos dicen que el tema de la inseguridad está cabrón por acá”, dijo la virtual candidata presidencial del Frente Va por México, Xóchitl Gálvez, por el convoy militar que la resguarda en Guadalajara.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Gálvez indicó que de las siete camionetas que aparecen en fotografías del convoy difundidas en redes sociales y algunos portales, tres son de ella y de su equipo de colaboradores, y algunas de prensa; el resto- cuatro vehículos, una es de la Guardia Nacional y otras tres son de militares.

Cuestionada sobre el tema de este convoy con 17 militares, dijo que esta mañana, cuando salió del hotel para iniciar sus actividades e ir rumbo a Nayarit, ya la estaban esperando los cuatro vehículos de la Sedena y de la Guardia Nacional, pero insistió en que a ella nadie le preguntó ni le informó de dicho operativo.

“Me dice la gente de acá que está muy cabrón, ayer mataron un exalcalde del PRI en un municipio de Jalisco y me imagino que se pusieron nerviosos por la presencia de un cártel en toda esta zona”, comentó.

“Este tema de seguridad, de las camionetas que nos están resguardando, lo definió la Secretaría de la Defensa Nacional y lo que me dice la gente ‘aquí está muy cabrón’, está muy peligroso el tema del Cártel Jalisco, sumado a lo del exalcalde asesinado.

“Se pusieron nerviosos, pues a mí me pone más nerviosa verlos, pero a mí no me informan nada, ellos tomaron la decisión”, insistió la senadora del PAN.

Al expresar “me dejo querer”, confió plenamente en este apoyo de seguridad, además de que en los eventos que realiza no son invasivos, pues la acompañan de manera discreta con dos personas, una de ellas un teniente coronel, que están pendientes de que no se vaya a “colar nadie indeseable”.

