Es un fracaso y una negligencia criminal la política del presidente Andrés Manuel López Obrador de Abrazos y no balazos, afirmó la precandidata presidencial de la Coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, al enviar sus condolencias a los familiares de los 12 jóvenes asesinados durante una posada en el municipio de Salvatierra, Guanajuato.

En reunión con simpatizantes y militantes del PAN, PRI y PRD de la alcaldía Venustiano Carranza, insistió en que los abrazos han sido para los delincuentes y los balazos están siendo para los jóvenes.

“Ya basta de tanta impunidad, ya basta que este gobierno abandone a los jóvenes, ya basta que el presidente se haga la víctima. Él no es la víctima, las víctimas son los jóvenes, las familias de los jóvenes que fueron asesinados a manos de la delincuencia organizada”, expresó.

Dijo que ella tiene la capacidad y el temple para enfrentar a la delincuencia organizada y devolverle la tranquilidad a las familias mexicanas.

“Eso de una vez se los digo: tengo las agallas para enfrentar a los delincuentes, yo no les voy a dar abrazos, yo les voy a aplicar la ley. Que se oiga fuerte, van a tener (como presidenta) a una mujer que tiene cabeza, que tiene corazón y que tiene carácter”, aseguró.

Xóchitl Gálvez inició su mensaje felicitando a los seguidores de las Águilas del América por el campeonato logrado el domingo en el estadio Azteca ante los Tigres de la Universidad de Nuevo León, y reconoció que “está ardida”, porque su equipo, el Cruz Azul no se levanta de las derrotas.

"¡Felicidades!, bien ganado, la verdad, la verdad, la verdad, no tuvieron rival, pero pues sí me ardo porque Cruz Azul nomás no llega, pero hay que saber reconocer a los americanistas y ayer por primera vez en mi vida le fui al América”, comentó.

Por otra parte, en entrevista, informó que en lo que resta del año estará en la Ciudad de México y aprovechará para recorrerla y tener eventos más relajados, además de cocinar platillos para la Navidad y el Año Nuevo, y a partir del 2 de enero retomar “muy fuerte” sus actividades como precandidata presidencial.

