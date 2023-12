La precandidata a la Presidencia de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, llamó al presidente López Obrador a no meterse en proceso electoral para que haya piso parejo.

En una rueda de prensa con representantes de los medios de comunicación en Tijuana, Baja California, donde se reunió con simpatizantes, la hidalguense señaló que “me echen solita a la Sheinbaum [Pardo], dejen de estar de montoneros”.

Aseguró que el adversario a vencer en los comicios federales de 2024, es Morena.

“Yo siempre he creído que este es un tema entre dos mujeres. México va a tener una mujer presidenta, que no se cuelen los hombres”, expresó.

Sobre la polémica causada por Samuel García, quien retomó la gubernatura de Nuevo León, la empresaria comentó que la misión del neoleonés era atacarla.

“Él no venía a pelear, porque si hubiera sabido que iba a ganar la Presidencia renuncia al gobierno del estado y deja a un gobernador sustituto y ya, pero en su caso él quería asegurar poder regresar a Nuevo León, pues seguramente… No sé, no sé por qué no quiso dejar un gobernador distinto al de él, no sé si tenga algo que esconder, no sé, eso habrá que preguntarle”, refirió.