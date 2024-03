Villahermosa, Tabasco.- Tras lamentar que no se atienda como se debe a los padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, la candidata presidencial de la alianza opositora, Xóchitl Gálvez, afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha lucrado con la tragedia ocurrida en Iguala hace casi una década y ahora “se le está revirtiendo”.

Entrevistada durante su gira por esta entidad, la aspirante de la coalición PAN, PRI y PRD, deslindó al Ejército mexicano de la desaparición de los estudiantes normalistas en Iguala, aunque reconoció que las fuerzas armadas tienen información de lo que ocurrió el 26 y 27 de septiembre de 2014.

Dijo que es preocupante lo que sucedió la mañana de este miércoles en Palacio Nacional. “No me gusta esa escena de violencia, es un lugar histórico, es el patrimonio de la nación, pero sería tan sencillo que el presidente le abriera las puertas a las personas”, apuntó.

Recordó su caso, que con un amparo en la mano tocó la puerta de Palacio Nacional y el presidente no se la abrió, “pero tampoco se le abrió a los papás de los niños con cáncer, tampoco se lo abrió a las madres buscadoras, no se la abrió a las mujeres, al contrario. Seguramente mañana va a poner las vallas para que las mujeres no se puedan acercar a Palacio Nacional, a los médicos que buscaban vacuna, a los alcaldes que pedían recursos justamente para seguridad en sus municipios”.

“El presidente dice que yo estoy lucrando con el tema de la seguridad. Ya se le olvidó a él todo lo que hizo años y años, lucrando con el tema de la guerra de Calderón y el tema de Ayotzinapa y ahora se le está revirtiendo”, aseguró.

Xóchitl Gálvez aprovechó para decirle a Claudia Sheinbaum que quien representa la guerra del expresidente Felipe Calderón es Omar García Harfuch, “que sí trabajó con (Genaro) García Luna y que está con ella. Que no venga aquí a confundir a la gente”.

Xóchitl Gálvez afirmó que lo único que pedían los padres de los normalistas era un encuentro con el Presidente.

“Lo único que pedían era ser escuchados y que el presidente les diga la verdad. Tan fácil que es que el presidente les diga qué pasó, y si la verdad él la sabe, pues creo que los papás la van a entender, y en ese sentido, pues creo que sería lógico que el presidente le abriera las puertas a los padres de los jóvenes”, recalcó.

La candidata presidencial de oposición dijo que el Ejército puede ayudar a esclarecer el caso.

“El Ejército tenía infiltrados dentro de la normal y venía monitoreándolos y tenían conocimiento de varios hechos y que eso es lo que los padres quieren saber, qué información tiene el Ejército y hasta donde llegó su participación si la hubo o no la hubo, “esto no habla mal del Ejército, yo creo que el Ejército estaría dispuesto a decir qué pasó porque había jóvenes que reportaban al ejército lo que estaba pasando en Ayotzinapa, y eso no quiere decir que el Ejército sea responsable”, argumentó.





















