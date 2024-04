Después de abandonar hace unos días el reality de supervivencia Survivor, la cantante Antonia Salazar Zamora, egresada de la primera generación de La Academia, defendió de sus propios fans la candidatura a diputada federal que le dio PRD para el distrito 11 de Ecatepec.

A través de redes sociales, “Toñita, la negra de oro” señaló que es “nueva” en la política, “pero eso no quiere decir que no esté enterada de toda la problemática que existe y que tenemos”.

La también actriz compartió parte de su agenda para la coalición Fuerza y Corazón por México, dirigida a las infancias, en materia de educación, agua, seguridad, basura y poblaciones LGBT+, entre otros temas.

Tras anunciar su decisión de incursionar en la política, la oriunda de Tantoyuca, Veracruz, recibió apoyo y críticas, incluidas las de sus propios fans, quienes la cuestionaron por haber aceptado ir con el PRD.

“Mi querido publico agradezco sus opiniones, pero no me pueden obligar a querer algo que a ustedes les parezca mejor, deben respetar mis decisiones, si ustedes les molesta eviten escribir sobre el tema, burlarse o decir disparates o hasta ofender así ayudan más, así todos felices. Ustedes viven por ustedes y yo vivo por mi, aclarando se les hace la invitación más no es obligación así que no les gusta no lo vean, no lo comenten, les late, pues apoyan y listo y santo remedio, gracias”, escribió “La negra de oro”.

"Toñita" discute con fans

“¿Por qué no por Morena, Toñita? El PRD está al borde de la extinción”, cuestionó un fan.

“Por qué es mi decisión y debe ser respetada o dime yo interfiero en tu vida?”, respondió la intérprete de “De mí no te vas a burlar”.

“Yo te apoyo desde que era un niño en el 2002, solo te digo que creo que estas de lado incorrecto de la historia con el PRD”, agregó su seguidor.

“Puedes seguir apoyándome en mi música, no es obligatorio que me apoyes acá también”, respondió la cantante a otros comentarios.

“Con tus respuestas nos damos cuenta de la falta de manejo de presión y tú prepotencia y manejo de irá”, se le dijo. “Querido ciudadano gracias por participar lo enviaremos a buzón de quejas”, respondió la cantante.

Ante los señalamientos de por qué ir con el Partido de la Revolución Democrática, “Toñita” invitó a sus seguidores a quejarse “con las personas correctas”.

“Con Toñita sí ganamos, votamos”, presumió como jingle de campaña.

