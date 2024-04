Sin la presencia de Evelyn Parra, candidata a la alcaldía Venustiano Carranza por la coalición “Seguiremos Haciendo Historia”, conformada por Morena, PT y PVEM; se llevó a cabo el primer debate entre las aspirantes a gobernar la demarcación, en el que la contrincante de la alianza “Va X la CDMX”, Rocío Barrera y Zurishaday Hernández de Movimiento Ciudadano, señalaron a la morenista por no asistir a la cita, y expusieron los problemas que persisten sin resolver en materia de comercio y seguridad.

En su primera intervención, la abanderada del PAN, PRI y PRD, señaló que esta elección no se trata de colores ni partidos sino de personas, así como de capacidad contra incapacidad para dar resultados y resolver las urgencias que enfrenta la alcaldía, por lo que advirtió “la experiencia que transforma que hoy no quiso venir a este debate tan importante, no ha resuelto los problemas”; en tanto que Zurishaday Hernández de Movimiento Ciudadano, dijo: "es muy lamentable que la candidata (Evelyn) no se haya presentado, como hace tres años, pero nosotros estamos aquí para hacer frente”.

La abanderada del PAN, PRI PRD, Rocío Barrera Badillo, argumentó que a las tres candidatas se les informó con tiempo de la relación del debate, por lo que las actividades programadas que tenían las cancelaron con anticipación para asistir, lo que significa, dijo “es que quien está aquí sí tiene el compromiso con los vecinos, quien no está es que no le interesan los vecinos; no quiere escuchar la realidad que hemos escuchado en las calles: que no tenemos servicios, que no tenemos seguridad, que no tenemos autoridad en Venustiano Carranza”, dijo y advirtió que las propuestas que actualmente hace la morenista son las mismas de hace tres años y que “en nada cambió la realidad de las familias”.

En tanto, la candidata de Movimiento Ciudadano señaló que en más de 30 años que ha habitado en la alcaldía Venustiano Carranza “no he tenido el gusto de conocerla”, en referencia a Evelyn Parra, por lo que dijo, “nos hubiera encantado que hubiera estado aquí” para tener oportunidad de dialogar en beneficio de los habitantes.

Además, advirtió las malas condiciones, falta de presupuesto y corrupción que existen en los mercados de la alcaldía desde hace décadas, lo que afecta no sólo a los comerciantes, sino también a quienes acuden a comprar a estos centros de abasto; además, advirtió que hay “un interés de convertir a la alcaldía en un tianguis gigante en el cual la alcaldía pueda sacar un provecho mayor”.

“Hay mercados que llevan más de 30 años sin una remodelación, sin una infraestructura mejor, pero el daño ¿para quién podría ser? Obviamente para los comerciantes y locatarios que trabajan ahí y para los vecinos que van a proveerse, eso no lo ha pensado la alcaldía”, dijo.

En una de sus primeras intervenciones, la abanderada de “Va X la CDMX” presentó las cinco de Rocío: inversión en seguridad, tema del agua, regresar las estancias infantiles, construcción de una clínica para la población más vulnerable y aprovechamiento del presupuesto con los proyectos “Mujer Venustiano Carranza” y la tarjeta “Transporte Joven”.

En tanto, Zurishaday Hernández, candidata por Movimiento Ciudadano, resaltó que algunos de los mercados más importantes de la CDMX están en Venustiano Carranza, por lo que se comprometió a eliminar la corrupción que afecta a los comerciantes en la resolución de trámites, así como estrategias de promoción para ser una demarcación más competitiva, programas para empresas ya establecidas y trámites más eficientes y gratuitos, así como incubadoras de empresas y empleo para jóvenes.

En materia de seguridad, las dos candidatas afirmaron que los datos que da la alcaldía actualmente son incorrectos, ya que la Venustiano Carranza no es más segura; Hernández Hernández propuso un programa integral en contra de la delincuencia que integre a las alcaldías aledañas; en tanto que Rocío Barrera acusó que la Venustiano Carranza fue una de las 16 demarcaciones que menos le invirtió al tema de seguridad el año pasado, por lo que hay patrullas abandonadas. En este sentido, propuso hacer un diagnóstico de las luminarias, instalación de botones de pánico y mejora de las calles para disminuir la incidencia delictiva.

En su mensaje final,Rocío Barrera aseveró que “las familias de Venustiano Carranza se merecen sentirse seguras y orgullosas” de su alcaldía y reprochó “que la candidata de la experiencia ya demostró que no lo logró”; mientras que Zurishaday Hernández acotó que ya no se puede permitir que exista un “distanciamiento” entre los habitantes y sus gobernantes.

