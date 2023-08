El proceso realizado por el Comité organizador del Frente Amplio por México deja muchas dudas, afirmó el ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quien buscaba ser candidato presidencial de la oposición, y por ello, exigió a su partido que se retire del Comité organizador.



Lo anterior, después de que no fue contemplado para continuar en el proceso interno, al no cumplir con los requisitos marcados en la convocatoria, de conseguir 150 mil firmas de apoyo a su aspiración, según el Comité organizador.



“Voy a solicitarle, le pido, le exijo a mi partido se retire del Comité organizador, hasta en tanto no se aclaren las cosas”, indicó en un video que compartió en sus redes sociales.



Detalló que también solicitará que se realice una auditoría técnica y una informática al proceso, “porque es muy dudoso, muy extraño, tardó seis días para que funcionara la plataforma, y permanentemente tuvo fallas. Fue muy difícil para poder acoplarse o poder usar esa plataforma”.



Añadió que no confía en el proveedor informático de la plataforma diseñada para recabar las firmas de apoyo a su candidatura, y expresó que no aceptará “chicanadas” de parte del Comité organizador.