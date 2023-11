La representante del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, señaló que si Samuel García es el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, no cuestionará a Morena, sino a la oposición.

"Uno de ellos no va a cuestionar a Morena nunca. Caso de Samuel, es claro que a quién va a atacar es al Frente Amplio por México y ya lo empezó a hacer. Cuando era senador, atacaba todo el tiempo a Morena, criticaba al Bronco de que se había ido de gobernador, él dio su palabra de que no se iba a ir, ya vemos que la palabra para unas personas no vale, para otras personas, es todo", señaló.

En el marco de su quinto informe como senadora desde Hermosillo, Sonora, recordó que el presidente López Obrador ha hablado bien del gobernador de Nuevo León, quien solicitó licencia para buscar la candidatura por su partido.

"Tiene derecho a participar y tiene derecho a poner su candidato cada partido y ellos asumirán qué papel quieren jugar en esta elección. Yo estoy lista para quien quiera, cuando quieran y donde quieran", aseguró.

Por otra parte, dijo que están proponiendo que se asignen 60 mil millones adicionales a lo que el presidente para ayudar a la población de Guerrero afectada por el huracán Otis.

"A ver, aquí estuve en Guerrero. Ahora sí que lo vi con mis propios ojos. Esta hecho un desastre porque no dejó el pie prácticamente nada. Yo tengo un equipo de trabajo, ya trabajando en Guerrero", añadió.

"Estamos ayudando a la población a quitar los árboles caídos; estamos ayudando a que se restablezca y la CFE pueda entrar a restablecer el suministro eléctrico porque hay árboles encima de los cables de los postes; estamos ayudando a tener un comedor comunitario donde la gente de esta zona puede llegar a comer; estamos trabajando en hacer un levantamiento, a ver qué se puede reconstruir de lo que está caído; vamos a levantar algunas techos de lámina, por ejemplo, de la plaza principal que se cayeron y ya estamos trabajando en ello", sostuvo.

Afirmó que sus seguidores son orgánicos y no utiliza acarreados como Claudia Sheinbaum, coordinadora de los comités de defensa de la 4T.

"Ya vimos que la señora Sheinbaum si no llevan acarreados no llenan el estadio. Por eso no hay que ir a estadios que no se llenen. Es mejor convencer a 100, así que tener a los mismos cinco mil de siempre. Los que llegaron ayer al aeropuerto llegaron convencidos de que quieren algo distinto en Sonora", dijo.

También se reunió con su el sector minero para hablar sobre sus preocupaciones con la ley minera, y las posibilidades de hacer esta actividad de manera sostenible.

"En este caso, aquí la minería no está pueblos ni comunidades indígenas, pero en otros estados del país sí está en pueblos y comunidades indígenas y pues ese celular con el que me están grabando, no existiría si no hubiera grafito y otros minerales tan importantes en la vida de los seres humanos", apuntó.

