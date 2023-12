El dirigente Nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, aseguró que el partido a su cargo tendrá candidato en 2024, y le ganará la Presidencia a la vieja política.

"Si creen que con lo que hicieron vamos a colgar los tenis, están muy equivocados, hoy los tenemos más puestos que nunca", declaró al clausurar lo trabajos del Consejo Nacional de MC.

El Senador sostuvo que 10 días bastaron para mostrar la fuerza de MC y mandar al PRIAN al tercer lugar:

"10 bastaron para que el PAN y el PRI reafirmaran que son lo más detestables de la política mexicana. 10 días bastaron para que se dieran cuenta de que les vamos a ganar y por eso reaccionaron así recurriendo a las peores prácticas de la vieja política", declaró.

Dante Delgado le advirtió al PRI y al PAN que "ni México ni nosotros vamos a olvidar lo que hicieron": "Muy pronto van a saber lo que es meterse con Movimiento Ciudadano".

"Esto no ha terminado, en tan solo 10 días le mostramos el país que sí hay opción a la vieja política, demostramos que Movimiento Ciudadano representa una nueva alternativa para México y le demostramos a los jóvenes que sí tienen una opción nueva y de futuro. Vamos a mantener al PRIAN en el lejano tercer lugar en el que están hoy, y vamos a ganar la Presidencia de la República, que tiemble la vieja política, porque aquí hay un proyecto de futuro, detalló.

"El PRIAN creyó que sacando a Samuel de la contienda iban a tener el camino libre para darle alito plurinominales, porque no aspiran a nada más que eso, pero lo único que lograron fue consolidarse como los partidos más odiados, con mayor rechazo, y qué más daño le han hecho a México. Al cancelarla lo que hicieron fue intentar cancelar el futuro del país", agregó.

El líder naranja envío un mensaje a Samuel García y le reiteró su respaldo.

"Samuel, estoy orgulloso de usted, en MC estamos orgullosos de usted y de Mariana, porque en solo 10 días lograron sacudir las conciencias y le demostraron a México que Movimiento Ciudadano es la segunda fuerza política y la meejor alternativa para el país. Usted padeció en carne viva el poder del Estado y no se dobló, se mantuvo estoico y firme a enfrentar las consecuencias, no aceptó entregar los recursos de Nuevo León, no aceptó darles impunidad ni regresarle el poder a la vieja política, y esto habla de sus valores", concluyó.

