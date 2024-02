El líder nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, aseguró que la seguridad de los más de 20 mil candidatos a puestos de elección popular no le corresponde a Morena, sino al gobierno federal.

“Somos un partido político, no nos correspondería. Mentiría si dijera que Morena les va a garantizar su seguridad. Lo que les hemos dicho es que, si sienten algún tipo de temor o amenaza en el lugar en el que estén participando, nos lo hagan saber para tener comunicación con las autoridades”, expresó en conferencia de prensa.

Al referirse a las intimidaciones que han enfrentado abanderados morenistas, el dirigente nacional del partido guinda detalló que “hubo un caso, que me manifestaron a mí, en Guerrero de una candidata a un distrito, quien me manifestó que no quería participar porque consideraba que había condiciones muy adversas, pero finalmente habló con su equipo para evaluar la situación y decidió que sí participará”.

Delgado Carrillo también aseguró que la disputa por la Presidencia de la República en los comicios federales del 2 de junio próximo estará entre la candidata de Morena, PT y el Partido Verde, Claudia Sheinbaum y la abanderada del PRI PAN y PRD, Xóchitl Gálvez. “Es lo que hay”, señaló.

