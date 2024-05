Entre guerra de declaraciones y ataques, este miércoles los candidatos a la alcaldía Miguel Hidalgo se enfrentaron para convencer a la ciudadanía de otorgarles su voto el 2 de junio.

Mauricio Tabe, quien busca la reelección, defendió su gestión y se comprometió a continuar dando resultados; Miguel Torruco, de Morena-PT-PVEM, y Antonio Carbia, de Movimiento Ciudadano, coincidieron en que en los últimos años la demarcación careció de un edil.

Los tres candidatos abordaron en una hora y media del debate que organizó el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) sus propuestas sobre uso de suelo y desarrollo urbano, así como seguridad.

“Quienes no tienen ninguna posibilidad de gobernar pueden vender espejitos y mentir”, afirmó Mauricio Tabe, quien nombró a Torruco como “candidato de López Obrador”, y aseguró que el morenista desconoce la situación real de la alcaldía.

Tabe enfatizó que en la demarcación, durante su mandato, se disminuyó 50% el índice de homicidio doloso respecto a la administración anterior. “De 80 delitos en 2020 y 2019, a 40 homicidios en 2022 y 2023”.

También puntualizó que ahora sí trabajarán con el Gobierno capitalino, cuando Santiago Taboada llegue a la administración local e impulsen el programa Blindar CDMX. “Tenemos propuestas concretas de mejorar la vigilancia y el monitoreo de las colonias. No fantasías”, enfatizó.

Mientras que Miguel Torruco dijo que seguirá un plan estratégico asesorado por Omar García Harfuch, exsecretario de Seguridad de la capital. “Saludas con sombrero ajeno”, le dijo a Mauricio Tabe ante los resultados que presumió el panista en materia de seguridad.

Antonio Carbia atacó a los dos frentes, al coincidir que en la alcaldía Miguel Hidalgo carece de un edil, aunque también cuestionó a Miguel Torruco sobre los equipos de seguridad que instaló el exjefe delegacional Víctor Hugo Romo. “Queda claro que lo único que quieren seguir enchufados aquí los candidatos es al presupuesto y a las mieles del poder”, puntualizó.

Otro de las confrontaciones fue cuando Mauricio Tabe cuestionó a Miguel Torruco sobre la nota que publicó ayer EL UNIVERSAL, respecto a su declaración patrimonial y una presunta sociedad con dos empresas que han obtenido contratos del gobierno.

El morenista puntualizó que en su momento se aclaró el tema y que las dos empresas con quienes se le relacionan, “una, no soy socio, así de simple, y la otra, las declaraciones están presentadas en ceros. Es decir, no tiene ingresos, no tienen egresos, no tiene facturas generadas”.