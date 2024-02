Gabriela Osorio formalizó su registro como candidata de la coalición “Juntos Haremos Historia” conformada por Morena, PT y PVEM, a la alcaldía Tlalpan.

Acompañada de una porra que gritaba su nombre y la frase “Es tiempo de mujeres” a las afueras de las oficinas del partido Morena, la aspirante a Tlalpan, aseguró que esta candidatura es un encargo “muy importante ” toda vez que representa al pueblo de Tlalpan, a las mujeres, a las juventudes, pero también al amor y los principios del movimiento que encabeza.

“De manera unida, con un gran proyecto, que es lo que necesita Tlalpan, de manera inclusiva y con muchísimo trabajo, porque es una característica de nuestro movimiento: estar en la calle”, dijo.

De manera casi simultánea, Hannah de la Madrid, acudió a la sede del partido para formalizar su registro como candidata de Morena a la alcaldía Coyoacán, desde donde advirtió que una de las “grandes ventajas” que tiene su candidatura es que “vamos más fuertes, más unidos que nunca”.

“Hay algunas partes de la derecha que estaríamos felices de pensar que el movimiento es como ellos que se ponen a pelear”, dijo.

Foto: Frida Sánchez/EL UNIVERSAL

Nancy Nuñez se registra en Morena para contender por Azcapotzalco

Al formalizar su registro como candidata de la coalicion conformada por Morena, PT y PVEM, para la alcaldía Azcapotzalco, Nancy Nuñez, aseguró que se trabajará en unidad para “regresar la esperanza y la transformación” a esa demarcación.

“Azcapotzalco es tierra de mujeres y de hombres combativos, combativas, luchadores, luchadoras, y así como lo hacemos nosotros, seguramente vamos a unir causas”, dijo.

Núñez Reséndiz, quien actualmente es diputada en el Congreso de la Ciudad de México, adelantó que para la segunda semana de marzo presentará su licencia para poder participar en la contienda por Azcapotzalco.

Foto: Frida Sánchez/EL UNIVERSAL

Caty Monreal se registra como candidata de Morena para la Cuauhtémoc

Caty Monreal formalizó su registro como candidata de Morena, PT y el PVEM, a la alcaldía Cuauhtémoc, para las elecciones de junio próximo.

Tras recibir el documento que acredita este trámite, la aspirante afirmó que tiene un compromiso importante con las y los vecinos de Cuauhtémoc.

La aspirante morenista afirmó que el objetivo es ir en “unidad construida” con todos los representantes, liderazgos sectores del partido, además, señaló que ya ha buscado a todos los perfiles que participaron como aspirantes a representar a Morena para la alcaldía Cuauhtémoc.

“A todos ya los he buscado, y con todos me sentaré, me reuniré y estaré buscando siempre la unidad; sobre todo ayudar al plan C, que es Claudia, es Clara y es Caty”, dijo.

Foto: Frida Sánchez/EL UNIVERSAL

Fernando Mercado se registra en Morena para contender por alcaldía Magdalena Contreras

Fernando Mercado Guaida, quien actualmente es diputado en el Congreso de la Ciudad de México, formalizó esta tarde su registro como candidato de Morena para la alcaldía Magdalena Contreras.

Tras recibir su constancia de registro, el aspirante afirmó que en estos días, ha habido un proceso de diálogo con distintos actores políticos, en un ánimo de “diálogo y suma”.

Mercado Guaida, confió en que de la misma manera en que hay respaldo para la elección de la Presidencia, a favor de Claudia Sheinbaum, así sucederá también en la Magdalena Contreras.

“Tenemos el respaldo popular, tenemos el proyecto, tenemos al mejor equipo y gracias a la presidencia del equipo estamos en un proceso de mucha convocatoria, de mucho ánimo, de mucha unidad; estamos seguros que el triunfo en los próximos comicios va a ser para nuestra coalición”, señaló.