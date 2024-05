Pese al acuerdo de reubicar su plantón, los docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) pactaron anoche mantenerse en la plancha del Zócalo y manifestarse hoy en contra del PRI y PAN durante la movilización de la Marea Rosa de esta mañana.

Anoche quedó un Zócalo dividido por una larga fila de vallas instaladas por trabajadores de logística contratados por los organizadores de la Marea Rosa para permitir que hoy coexistan la manifestación del magisterio instalada desde el pasado 15 de mayo y la congregación #DefendamosLaRepública, convocada por la coalición civil UNID@S para hacer un llamado al voto útil por Xóchitl Gálvez.

Y aunque un juez ordenó a la autoridad responsable izar la Bandera nacional en el Zócalo este domingo, tampoco quedó certeza de que ello ocurra, pues el asta quedó del lado donde se ubican las casas de campaña de los profesores.

Zócalo. Foto Especial

Aunque la coordinación del magisterio prometió mover su campamento unos metros hacia el Palacio del Ayuntamiento para permitir que la Marea Rosa se manifieste, ayer por la tarde decenas de casas de campaña, toldos y lonas aún permanecían bajo el asta bandera y frente a las vallas de Palacio Nacional.

Debido a la presencia de los maestros, procedentes en su mayoría de Oaxaca y Guerrero, la Bandera monumental no fue izada desde el viernes como había sido garantizado el jueves por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

También por la negativa del magisterio de abandonar el área, desde ese mismo jueves por la mañana, al menos 12 camiones de carga con materiales para la infraestructura de la movilización permanecieron estacionados en la calle 5 de Mayo, desde el Zócalo hasta Motolinia, con la incertidumbre de si el templete podría ser colocado o no.

En un recorrido hecho por EL UNIVERSAL, los choferes de los vehículos de carga declararon que aunque la policía capitalina les permitió el avance hasta Palacio Nacional no podían entrar porque los integrantes de la CNTE los amenazaron con palos una noche antes y, de último minuto, los elementos de seguridad les exigían un permiso para poner la escenografía.

“Llegamos desde anoche. Ya teníamos que estar instalados en la mañana con el templete y las plantas de luz, pero no nos dejan los maestros. Los policías dicen que van a negociar con ellos, pero no vemos claro. A ver si al rato no dicen que es político, que es de los de acá o de los de allá, porque quienes tienen la culpa son los maestros”, contó a este diario uno de los transportistas quien prefirió mantener el anonimato.

Por su parte, tras asegurar que “no existe ningún acuerdo”, el profesor Pedro Hernández, secretario general de la Sección 9, pidió a la Marea Rosa respetar su manifestación y los invitó a instalar su templete del lado contrario.

“No, no había ningún acuerdo, solamente previsión de cualquier situación de provocación. Hemos reacomodado un poco las carpas. Nosotros sostenemos que esta es una plaza pública donde se han dado expresiones de diverso tipo, ¿no? No hay ningún acuerdo, no hubo ninguna conversación con la gente que viene mañana y, lo que estamos solicitando es que se respete la expresión que tenemos. De igual forma respetaremos otras expresiones que se den aquí en este espacio y no nos vamos a mover”, declaró el docente a EL UNIVERSAL.