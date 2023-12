Ante miles de simpatizantes y militantes de Tláhuac, Santiago Taboada Cortina, precandidato único de la coalición “Va X La Ciudad de México”, señaló que esta zona de la ciudad se encuentra aislada y olvidada por los malos gobiernos de Morena, por lo que urgió rescatarla y darle a sus habitantes la seguridad y calidad de vida que se merecen.

“Piérdanle miedo a este gobierno, nosotros los vamos a apoyar… Volvimos a Benito Juárez, y eso lo voy a hacer con toda la Ciudad de México, el lugar más seguro para vivir del país. La seguridad debe de ser una prioridad, porque tiene que ver con una palabra que voy a defender siempre: calidad de vida. Eso no tiene que ver con tener mucho o poco, pasa precisamente porque tú, en el lugar en el que vives con tu familia, pueda ser un lugar en paz, que no te extorsionen, que puedan ir tus hijos e hijas a la secundaria sin que los asalten. Que puedas ir a trabajar sin el miedo de entregar tus pertenencias, esas que compraste con mucho trabajo. No nos podemos acostumbrar a vivir inseguros, no está bien acostumbrarnos a vivir sin agua, sin luz, sin seguridad, sin calidad de vida”, destacó.

Frente a miembros de organizaciones sociales, agrarias, líderes de los partidos que conforman la coalición y sociedad civil que se dieron cita en la colonia La Asunción, Santiago Taboada sostuvo: “aquí en Tláhuac le tenemos que regresar a la gente la calidad de vida que perdieron y la perdieron porque la única línea del Metro que les construyeron la tiraron por ineptos y precisamente esa directora del Metro tendría que estar respondiendo por las víctimas, pero también por el daño que le hizo a Tláhuac”.

Asimismo, el precandidato del PAN, PRI y PRD lamentó el abandono en el que viven los chilangos de esta parte de la ciudad. “Tláhuac es también parte de la Ciudad de México, Tláhuac no está bien y hay que recuperarlo, cambiarlo, le tenemos que dar ese cambio que está esperando. A Tláhuac le tenemos que regresar la seguridad, las estancias infantiles y el agua”.

Santiago Taboada aseguró que existe un gran pendiente con las alcaldías que tienen zonas ejidales, “tienen al sector campesino olvidado, abandonado por este gobierno y precisamente a esas alcaldías les tenemos que cumplir y responder, porque hoy en la Ciudad de México pareciera que vivimos en dos realidades distintas y eso es lo primero que tiene que cambiar”.

En este sentido, condenó la desigualdad en la que viven las y los chilangos, “no puede ser que en la Ciudad de México sigamos dependiendo de que en el lugar en el que vivas, es el servicio público que te toca; eso lo tenemos que corregir y ese es el cambio que estamos ofreciendo, que no importa si vives en el sur, el norte, el oriente o el poniente, que tus hijos, tus hijas, que tú tengas servicios públicos de calidad. Que tengan seguridad, que el campo en esta zona de la ciudad no lo sigan invadiendo un par de delincuentes”.

Taboada Cortina apuntó que el gobierno de la Ciudad de México le ha fallado a las mujeres, a los adultos mayores y a las personas con discapacidad, quitándoles apoyos a estos grupos vulnerables, los cuales permanecieron en Benito Juárez como parte de la política social promovida durante su gestión, tales como las estancias infantiles, tratamientos gratuitos contra el cáncer de mama, médico y medicamentos gratuitos, por lo que reiteró: “Les van a decir, pero son muy mentirosos, que todos nosotros vamos a quitarles los programas. No es cierto, los vamos a mejorar, que es diferente”.

El precandidato llamó a la unidad para emparejar la cancha y lograr, dijo, una igualdad para arriba. “En esta ciudad, quienes vivimos, aspiramos a vivir mejor, tener mejor trabajo, ganar más dinero, eso sí queremos en esta ciudad. Por eso estamos planteando el cambio, porque llevan muchos años gobernando los mismos de siempre y ¿ahora qué pretexto les van a poner x? No lo pudieron hacer en muchísimos años en esta ciudad”.









