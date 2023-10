La alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, acusó que las dirigencias locales del PRI, PAN y PRD la quieren excluir del proceso interno para elegir candidato o candidata a la Jefatura de Gobierno.

En un mensaje a medios, detalló que pudo saber que la alianza únicamente tomará en cuenta a dos perfiles de cada partido, lo cual la excluiría, por lo que invitó a las dirigencias a no dejarla fuera de la jugada, pues si lo hacen se rompería toda relación, y se vería obligada a revelar expedientes de algunos integrantes de oposición.





Si no hay acuerdo por supuesto que sí habría un rompimiento: Sandra Cuevas

“Si no hay un acuerdo, sino hay un respeto, sino hay un reconocimiento, por supuesto que sí habría un rompimiento, y por supuesto que sí saldría yo de la alianza, porque no podemos estar en un lugar a donde te suman para lo malo, en donde te ponen a pelearte con todo mundo, en donde puse a mi familia en riesgo y me puse en riesgo yo… y ahora no te toman en cuenta, son los mismos de siempre”, expuso.

En este sentido, refirió que dos partidos ya la buscaron, y que, si la excluyen del proceso interno de la alianza, valoraría sumarse a estos institutos políticos, aunque no reveló cuáles son.

Asimismo, dejó claro que sigue en pie su licencia de 16 días para recorrer toda la Ciudad en búsqueda de conseguir la candidatura de la alianza. “No estoy diciendo que a fuerzas me la den, sino que me midan con los demás, porque estoy arriba de cinco de los que han alzado la mano”.

