Ricardo Monreal, aspirante presidencial de Morena, informó que ha gastado 2 millones 250 mil 930.11 pesos durante los 40 días que lleva el proceso interno para definir al coordinador nacional de la defensa de la transformación, esto sin la compra de espectaculares, bardas ni lonas.

“Cada uno [de los compañeros] tiene que expresar lo que ha gastado, yo no puedo saber qué han gastado los otros tres aspirantes de Morena, esto es lo que yo con facturas, con recibos, llevo hasta ahora, pero yo no he gastado en espectaculares, bardas, lonas, todo eso yo no he gastado, es la campaña más austera, yo ahí ni he gastado ni un solo cinco”.

En conferencia de prensa en Zihuatanejo, Guerrero, Monreal aseguró que en caso de no quedar seleccionado en la encuesta que definirá el coordinador de la defensa de la transformación, no tiene “plan B” y que hasta ahora está empeñado en sacar lo mejor del proceso interno.

“Voy a honrar mi palabra, yo firmé y me comprometí a respetar los resultados, voy a mantenerme en Morena, voy a respetar la decisión (…) estoy esperanzado a que en el momento que la gente va a ser encuestada pueda reflexionar quién es el mejor, yo no tengo cadáveres en el clóset, no tengo cuentas pendientes con la ley, es lo que les molesta a muchos”.

Al ser cuestionado sobre su estrategia de seguridad, indicó que para profundizar el combate al crimen organizado es necesario enfocarse en la ruta del dinero, es decir, eliminar la columna financiera de los grupos delincuenciales.

Enfatizó en la necesidad de reconstruir el tejido social, particularmente en lugares donde la delincuencia controla “gran parte del territorio”, por la ausencia de autoridad.