Ante el rechazo de los partidos políticos y observaciones de algunos consejeros, las comisiones del INE pausaron la discusión del anteproyecto que propone la postulación de al menos a cinco mujeres a las candidaturas a las 8 gubernaturas y la jefatura de Gobierno en las elecciones de 2024.

También se pediría a los partidos que respeten el principio de alternancia de género, es decir, que puedan postular a una mujer si en la elección anterior se postuló un hombre a una gubernatura o jefatura de Gobierno.

Tras una hora y media de discusión, las comisiones de Prerrogativas y Partidos Políticos, así como de Igualdad de Género y No Discriminación, llamaron a un receso indefinido de la sesión, a fin de atender las observaciones y entablar una mesa de trabajo con los partidos.

Representantes del PRD, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y Morena mostraron su rechazo al acuerdo, al señalar que los partidos políticos no fueron suficientemente considerados en su elaboración, además de que puede afectar la vida interna de los institutos políticos.

El representante del PAN, Álvaro Malvaez, consideró que el acuerdo contiene disposiciones coercitivas para los partidos políticos porque los obliga a postular candidaturas de un género determinado, y señaló que el INE carece de competencia para regular este tema.

A nombre de Movimiento Ciudadano, Rubén Darío, apuntó que en los estados de Puebla, Yucatán y Jalisco, que ya tienen su regulación en materia de paridad, por lo que no deberían ser tomados en cuenta en estos criterios.

La representante de Morena, Julieta Ramírez, señaló que el INE busca legislar, cuando ya existen sentencias firmes sobre el tema de paridad, lo que atenta contra la vida interna de los partidos.

Por ello, pidió considerar las postulaciones que los partidos han realizado desde 2021, y a partir de esa información, se considere la paridad en las 32 entidades de la República.

El morenista Jaime Castañeda insistió en que debe hacerse un análisis global de las candidaturas, por lo que Morena podría postular un máximo de cuatro mujeres a las gubernaturas, no cinco como plantea el INE.

Consejeros se dividen

La consejera Dania Ravel subrayó que la postulación paritaria se tiene que garantizar en cada proceso electoral, no es acumulativa, como propuso el partido Morena que busca postular 5 hombres y cuatro mujeres.

La consejera Carla Humphrey señaló que el INE ha tenido que emitir lineamientos ante las omisiones legislativas en materia de paridad de género.

“Nosotras no nos creemos legisladoras ni legisladores. La sentencia de la Sala Superior del 14 de diciembre de 2020 mandata a los Congresos locales y el Congreso de la Unión el tema de paridad en gubernaturas, cosa que el Congreso de la Unión no ha hecho y la gran mayoría de los congresos locales no han hecho”, apuntó.

Además, propuso que se incluya a la Presidencia de la República en la alternancia de género, a fin de que postulen a una mujer al cargo.

En contraste, el consejero Uuc-kib Espadas afirmó que el INE no está facultado para determinar el número de candidaturas por género, sino que le compete a los congresos estatales, en caso de que exista legislación en la materia.

En el mismo sentido, el consejero Arturo Castillo coincidió en que no tienen facultades para emitir estos criterios, por lo que propuso posponer la discusión para analizar al fondo las implicaciones del caso.