El candidato a gobernador de Veracruz por la coalición "Fuerza y Corazón por Veracruz", José Francisco Yunes Zorrilla, denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a la candidata a gobernadora de Morena, Rocío Nahle García, por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En conferencia de prensa en la Ciudad de México, el aspirante a gobernador informó que acudió a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la FGR para presentar denuncia formal de hechos, en la que sostiene que durante el periodo en el que Nahle se desempeñó como secretaria de Energía, incrementó "de manera inexplicable" su patrimonio al comprar inmuebles cuyo valor exceden los 60 millones de pesos.

"La candidata de Morena al Gobierno de Veracruz está relacionada en la compra de tres predios y la construcción de dos mansiones en fraccionamientos exclusivos de alta plusvalía de Veracruz y de Tabasco", acusó.

El candidato del PRI, PAN y PRD insistió en que resulta de mayor relevancia que se esclarezca el origen y destino los recursos con los que se obtuvieron estas propiedades, pues aseguró que existe un “descuadre” entre propiedades e ingresos: “Reunir el recurso necesario para pagar esos cerca de 60 millones de pesos que valen los inmuebles, le hubiera llevado 39 años, ahorrando todo su sueldo neto”.

"Por eso hemos presentado esta nueva denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, por los probables delitos de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita", reiteró.

Pepe Yunes aseguró que la promesa de Morena de "no mentir, no robar y no traicionar" ha sido rota una y otra vez a lo largo de esta administración, por lo que llamó a los veracruzanos a no permitir que el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador siga en el gobierno: "Esa es la elección que enfrentan los veracruzanos: un gobernador de verdad o tener otro sexenio de mentiras".

