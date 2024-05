Un grupo de pandilleros tzotziles armados con tubos, dañaron una camioneta de la avanzada de la candidata del PVEM, al ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, Linda Higuera Gutiérrez, de 49 años de edad, al término de un evento con la comunidad LGTBQ+.

La candidata informó en entrevista telefónica, que los hechos ocurrieron el viernes por la noche, en el barrio María Auxiliadora, al término de un evento con la comunidad LGTBQ+, en el que había participado.

Cuando Higuera Gutiérrez había dejado el evento para dirigirse a su casa de campaña, un grupo de motonetos, algunos que se cubrían los rostros con pasamontañas, atacó a pedradas y a tubazos, la camioneta personalizada de la candidata, que utiliza para promover su candidatura, así como la del candidato al gobierno de Chiapas, Eduardo Ramírez y la de Claudia Sheinbaum.

Dijo que dos de sus colaboradores, de los que guarda su identidad, “temían que fueran bajados del vehículo” para ser golpeados. Hasta el día de hoy sábado, los dos colaboradores de Higuera Gutiérrez, no salen de su asombro por los hechos que vivieron, explicó.

La candidata lamentó que algunos de sus adversarios recurran a la violencia para tratar de que no siga en la contienda electoral. “Los agresores lanzaban palabras horribles. Pedían que yo me bajara de la contienda, porque de lo contrario, iba a tener otras consecuencias. Muchas amenazas intimidantes”, expuso.

Consideró que este hecho no fue ejecutado por un grupo de ciudadanos sin partido, porque la agresión fue contra una camioneta que “me personaliza y que representa lo que yo soy”. Por esta razón, invitó a sus adversarios que practiquen una política diferente, ya que no es por la violencia como se lucha. “Que no recurran a viejos recursos para intimidar, para violentar, para someterte. No lo vamos a permitir”.

Lamentó que la agresión que sufrió vaya dirigida contra una mujer. “La humanidad está en deuda con las mujeres. Quiero que se escuche. Lo voy a decir fuerte: Estoy totalmente consternada, indignada. No lo vamos a permitir. Las mujeres por supuesto que podemos con el encargo. Por supuesto, que estamos preparadas”, para el cargo de alcaldesa para San Cristóbal.

Dijo que San Cristóbal de las Casas, ha sido dañado por la violencia, pero es el momento de detenerla, por “gente que quiere mutilarte, por gente que quiere cortarte las alas. No lo vamos a permitir por las mujeres y por las nuevas generaciones. No son las cosas así”.

Por esta agresión, la candidata pedirá protección policial ante el Instituto de Elecciones de Chiapas e interpuso denuncia ante la Fiscalía General de Chiapas.

