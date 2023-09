Durante su informe de gobierno, el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, pidió al gobernador de Nuevo León, Samuel García, que se anime a buscar la presidencia de la república, pues tiene el respaldo de todos en MC; además, el edil hizo un llamado a la unidad de frente al 2024.

“En Jalisco teníamos a un gran candidato a la presidencia de la república (Enrique Alfaro) y yo le pedí en muchas ocasiones que esa decisión que había tomado de retirarse, creo yo que prematuramente, la reconsiderara; él me compartió su decisión personal y familiar que admiro y respeto mucho. Querido Samuel, de verdad me da mucho gusto que tú sigas en esta lucha, te lo quiero decir de frente, con la presencia de todas estas personas: ojalá te animes, Samuel, porque sabes que estamos contigo, Samuel, y que cuentas con todas y todos nosotros para cambiar a México”, dijo el edil.

Aunque el gran ausente del evento realizado en el Teatro Degollado fue el dirigente nacional de MC, Dante Delgado, el alcalde tapatío le agradeció su confianza en los liderazgos locales y afirmó que desde el “eje Jalisco-Nuevo León” se definirá el futuro político y económico del país.

Por su parte, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, fue recibido con el grito de “presidente, presidente” cuando tomó la palabra hacia el final del discurso del edil; en su mensaje, el mandatario estatal indicó que a pesar de sus diferencias con la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano, debe quedar claro que en lo local la marca para competir en 2024 es MC.

“Aquí no hay lugar a dudas, vamos a construir un acuerdo de cara a un compromiso central: cuidar a Jalisco; a partir de ese principio lo que vamos a demostrar, como lo hemos hecho una y otra vez, es que en Jalisco somos mayores de edad políticamente hablando. Las decisiones de Jalisco se toman en Jalisco, y yo expresé lo que pienso sobre el escenario político nacional, y expresé mis razones y no las voy a repetir, pero también soy claro en la convicción de que este proyecto ha significado una lucha muy larga para construirlo y que no lo vamos a dejar morir aquí, este es un proyecto que tiene marca clara y se llama Movimiento Ciudadano y en ese sentido vamos a seguir construyendo hacia adelante”, afirmó.

Finalmente recordó que el proyecto emecista tiene como postulado que lo nacional se construye desde lo local y confió en que así seguirá.







