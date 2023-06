Gerardo Fernández Noroña insistió en que la contienda entre corcholatas rumbo a la elección de coordinador de los Comités de Defensa de la 4T sigue dispareja pues las condiciones favorecen a algunos precandidatos.

Por ello, en conferencia de prensa desde Ciudad del Carmen, Campeche, el petista adelantó que sostendrá una llamada telefónica con Mario Delgado para solicitarle que borre las bardas publicitarias que otras corcholatas han colocado por todo el país.

“Le voy a hablar a Mario Delgado parra que quite las bardas. Me decían que le mande una carta, pero puede tener un efecto diferente al que yo busco que es que haya más equidad”, dijo.

El diputado con licencia aseguró que no se siente en desventaja pues aún con las condiciones en contra ha logrado colarse en el tercer y cuarto lugar de las encuestas de medios nacionales.

“Yo no me duelo, en las condiciones que pusieron les vamos a ganar… Son condiciones de desventaja porque las plataformas de mis compañeros fueron mucho más poderosas, sus recursos son visiblemente más fuertes, el uso de aparatos no es correcto, pero se sigue dando y tendrá que corregirse, pero aun así soy optimista de que les vamos a ganar”, confió.

Al cuestionarlo sobre su opinión acerca del reporte de gastos de Adán Augusto López en su primera semana de recorridos, Gerardo Fernández Noroña indicó que 400 mil pesos son una cantidad razonable, pero habrá que indagar sobre cuánto se gastó antes en espectaculares.

“No se va a pasar del tope de campaña. Entonces, si sigue en ese gasto va a gastar como la mitad del tope de los 5 millones, el pequeño detalle es lo que se gastó antes en espectaculares cuando dijo que no iba a usar los 5 millones.

“Yo le dije que mejor hubiera donado lo que se gastó en espectaculares”, criticó.













