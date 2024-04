Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El candidato a senador por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Eugenio Hernández Flores, recordó hoy en Ciudad Victoria el video donde se observa que golpeó con un machete a una cabeza de vaca.

El ex gobernador calificó esto como un acto simbólico que no representa nada, “no soy agresivo ni nada, solamente es un acto simbólico, en el que estamos diciendo que el Partido Verde le va a ganar al PAN y al cabecismo”.

Eugenio Hernández Flores estuvo en rueda de prensa con el coordinador de alianzas de la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum, Manuel Velasco Coello; y con la también candidata al Senado por el Partido Verde, Maki Ortiz Domínguez.

Lee también Tras 5 años en prisión, exgobernador de Tamaulipas reaparece junto a Sheinbaum

También estuvieron, el presidente estatal del Verde, Manuel Muñoz Cano; y los candidatos a diputados federales, Mario López y José Braña.

A pregunta de un reportero sobre el video que fue grabado afuera de una carnicería, Eugenio Hernández respondió lo siguiente: “al respecto de ese video, en el que definitivamente sí, pues golpee una cabeza de vaca, que ya tenía muchos días ahí en la carnicería”.

Y añadió: “Pero te voy a decir una cosa, yo que he recorrido Tamaulipas me he dado cuenta, de que al ex gobernador Cabeza de Vaca no se le quiere, en muchos lados se le acusa de muchísimas atrocidades, y es el sentir de los tamaulipecos”.

El ex gobernador también recordó su pasado tras las rejas: “A mí me tuvo injustamente en la cárcel casi seis años. Y en ese sentido es un acto simbólico que no representa nada, ni soy agresivo ni nada, solamente es un acto simbólico, en el que estamos diciendo que el Partido Verde le va a ganar al PAN y al cabecismo”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/cr