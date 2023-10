"Somos gentes íntegras, y leales, pero no nos quedamos callados, si pensamos algo lo decimos", aseguró Marcelo Ebrard Casaubón, quién ha señalado que el proceso interno de Morena debe ser corregido de fondo con su reposición.

Durante el informe de actividades de la diputada federal Flor Ivonne Moreno en la alcaldía Xochimilco, el excanciller fue arropado por simpatizantes quienes le gritaron: "¡Presidente, Presidente!".

"Amigos y amigas, hay que seguir adelante, sonrían que todo va a estar bien, que nadie se asuste, hay que defender lo que uno creé, por eso estamos aquí", dijo Marcelo Ebrard.

En ese sentido, Ebrard comentó que al llegar al evento de la diputada fue abordado por una persona quién le cuestionó sobre cómo votará rumbo al 2024, y le pidió que no vaya a ser traidor, por lo que le respondió que es una persona íntegra ya que desde hace 24 años ha apoyado al presidente Andrés Manuel López Obrador.

"(...) hace 24 años fui a buscar un día a Andrés Manuel López Obrador y le dije "te voy a apoyar a ti" por qué tú vas a encabezar el cambió de México. "¿Qué quieres a cambió?", me preguntó y le dije "nada, nada más quiero que tú ganes porque quiero que México cambié", y en 24 años siempre he seguido la misma línea. Somos gentes íntegras, y leales pero no nos quedamos callados, si pensamos algo lo decimos y todos los que estamos aquí así somos".

Durante su participación, el excanciller dio su respaldo a la diputada federal Flor Ivonne Moreno en la alcaldía Xochimilco, y le pidió que siga apoyando a la demarcación.

"Veo aquí muchas personas con las que hemos caminado muchos años, muchos años trabajando y vamos a seguir trabajando en el futuro y decirles que Flor Ivone va a tener nuestro respaldo, nuestro cariño toda la vida porque se lo ha ganado, Igual con ustedes”, expresó.

En el evento estuvieron presentes los diputados Salma Luevano, Rafael Hernández Villalpando, María Rosete, Yeidckol Polevnsky, Emanuel Reyes, así como de sus operadores políticos Jesús Valdés y Alberto Esteva, entre otros.

El pasado 12 de octubre, el excanciller señaló que el proceso interno de Morena debe ser corregido de fondo, al responder a la Comisión de Honestidad y Justicia del partido los informes en seguimiento a su denuncia, en la que pide su reposición.

La respuesta del canciller forma parte del proceso de la denuncia interpuesta contra la contienda interna del partido en la que resultó ganadora Claudia Sheinbaum.





