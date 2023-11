Reynosa, Tamps.— La precandidata del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, aseguró que Claudia Sheinbaum no es inalcanzable, que Samuel García no es una amenaza y que estará visitando todo el país porque 50% de los mexicanos no la conocen.

Destacó que no se intimida ante las encuestas, porque hay algunas que la mantienen en segundo lugar y con un crecimiento de 4%.

Xóchitl Gálvez saludó a personajes de la política tamaulipeca de los partidos PAN, PRD y PRI, para posteriormente visitar una maquiladora, donde estuvo acompañada por el diputado federal Gerardo Peña, y finalmente encabezó un mítin con militantes y simpatizantes.

Dijo a EL UNIVERSAL que Sheinbaum le tiene miedo y que no siente que sea inalcanzable.

“Que me la echen solita, me tiene miedo; no se atreve a ir a lugares donde yo voy a estar. Ella está en ese lugar porque la puso un hombre, lo dijo el propio Ebrard; le hicieron trampa, le metieron mucho dinero, hubo apoyo de todos los gobiernos”.

Gálvez calificó como injusto lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador hace con el Poder Judicial.

“Lo ataca porque hay sentencias que lo perjudican. El Presidente suele violar la Constitución..., ahora va a poner a una ministra a modo. Estamos ante un autoritarismo total, va a atacar a todo el que se le ponga enfrente”, aseveró.

Dijo que no le teme al Presidente porque es honesta, trabajadora y echada para adelante.