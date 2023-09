El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que la renuncia del senador Jorge Carlos Ramírez Marín al PRI, no es producto de ningún acuerdo inconfesable, ni tampoco se tiene nada pactado respecto a la candidatura al gobierno de Yucatán o de cualquier puesto.

“No hay ningún tipo de pacto con él, no hay ningún acuerdo inconfesable, si él se quiere sumar al proyecto de la transformación es bienvenido como otros miles de ciudadanos lo están haciendo actualmente en el país”.

En entrevista en el Senado, dijo que si el ahora senador del PVEM “quiere participar en este proceso tendrá que cumplir los requisitos y tendrá que someterse a la voluntad de la gente a través de las encuestas”.

Aseguró que el caso de Ramírez Marín y su aspiración de ser candidato por el oficialismo, “se procesará igual, son sumas que como ha habido en el movimiento, pero la gente decide, es decir, no hay nada pactado, es decir no se ha pactado nada con el PVEM ni con el senador Marín respecto de ningún cargo, todo se tiene que procesar a través de las encuestas”.

“No hay ningún tipo de pacto con él”, respondió al set cuestionado sobre si ve con buenos ojos que se sume al PVEM, partido aliado.

A pregunta expresa sobre si Morena está abierto a este tipo de inclusiones de ex priistas, indicó que depende del perfil que tengan, del compromiso que tengan, “nos reservamos el derecho de admisión por supuesto, pero queremos seguir sumando”.

Ramírez Marín, quien fue titular de Sedatu el sexenio pasado, se integró al Verde Ecologista, partido aliado de Morena, y con el cual pretende competir por la candidatura a gobernador de Yucatán.

En la última semana es el tercer ex integrante del gobierno de Peña Nieto, que deja al tricolor. Apenas el fin de semana lo hicieron el ex secretario de Desarrollo Social, Eviel Pérez Magaña y la ex subprocuradora de la PGR, Mariana Benítez.

