Marcelo Ebrard inició una gira por el país con su asociación civil El Camino de México y la exigencia de que se reponga el proceso interno de Morena para ser el candidato a la Presidencia en 2024.

Si bien dijo que permanecerá en Morena, señaló que no busca ser senador ni diputado, sino que continúa firme por buscar la Presidencia de la República. En Tlaxcala, acompañado de decenas de simpatizantes, reiteró que en el proceso interno del partido se observaron prácticas políticas que se deben superar.

“No nos vamos a quedar callados. No estamos de acuerdo. El día que presentamos nuestro punto de vista acordamos también presentar una impugnación informada de todo lo que se vio en la República Mexicana. Lo que vieron ahora es una muestra de todos los testimonios que hay, de que estoy hablando con la verdad”, sostuvo Ebrard.

“Morena tiene que responder y corregir. Que no nos hablen de unidad a toda costa porque es lo que se usaba, perdón que lo diga, en el PRI antiguo”, subrayó.

El excanciller apuntó que a dos semanas de presentar la impugnación la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena no ha dado respuesta. “Si la idea es que pase el tiempo indefinidamente, también lo vamos a decir. Tienen la obligación estatutaria y legal de contestarnos a la impugnación que presentamos. Tienen que corregir lo que está mal”, apuntó.

Advirtió que de cara a las elecciones de 2024, es necesario corregir estas prácticas y denunció la intervención de gobiernos estatales, el uso indebido de recursos públicos, acarreos y falta de transparencia en el proceso interno.

“Ese camino nos obliga a ser congruentes, consistentes, íntegros, perseverantes, porque estamos hablando de la grandeza de México y del futuro nuestro”, expresó.

“Es decir, no estamos luchando sólo por el de la voz, estamos luchando por algo que es un valor muy alto, que es decir lo siguiente: no estamos de acuerdo con que se reinstalen las prácticas que combatimos más de 30 años. Y no nos vamos a quedar callados. No estamos de acuerdo”, subrayó.