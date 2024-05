El candidato a la alcaldía Benito Juárez de la coalición Va por la CDMX, Luis Mendoza, asegura que la estrategia Blindar es el programa más exitoso en materia de seguridad a escala nacional, por lo que, afirma, busca llevarlo al siguiente nivel.

En entrevista con EL UNIVERSAL, comenta que Morena no tiene ninguna posibilidad de llegar a la titularidad de la demarcación y que sus rivales en la carrera son los gobiernos de la Ciudad de México y el federal, pero, insiste, el partido guinda no es bien recibido.

Descarta una campaña complicada por el contexto que rodea a la alcaldía y augura que “va a ser la campaña más fácil, porque vamos a sacar más votos que en cualquier otra elección, casi lo puedo asegurar. Pero en el tema anímico, sin duda el que te persigan, el que lastimen a tu familia, a los vecinos, que un presidente hable mal de los benitojuarenses nos pega y nos pega a todos; entonces yo en esa parte te puedo decir que ha sido dura, pero no difícil”.

Lee también: Blindar BJ, a cargo del “jefe Goliat”, es la estrategia que ha convertido a la alcaldía en la más segura del país: Benito Juárez

¿Por qué quiere ser alcalde de Benito Juárez?

—Porque para mí ya es un deber moral, un deber que la gente me ha pedido desde hace muchos años, darle continuidad a un proyecto y sería yo candidato a alcalde que más conoce la alcaldía y, sin menospreciar a nadie, sería una consecuencia que yo vivo ahí, trabajó ahí, nací ahí, convivo ahí, sufro ahí; entonces, para mí sería un reflejo del poder hacerlo y poder hacerlo bien.

Acepta que dirigir la alcaldía sería un reto mayúsculo, pues la calidad de vida de los vecinos es muy alta, por lo que el nivel de compromisos y propuestas deben ser “de otro nivel”.

Ante esto, dice, sus dos grandes ejes o compromisos de campaña son Blindar BJ 360 y seguir mejorando los servicios urbanos.

Acota que Blindar BJ ha sido el programa más exitoso que ha tenido este país a nivel local y federal “porque, sin tener las atriciones, la alcaldía de su presupuesto organizó, contrató y, sobre todo, preparó a los policías para generar una propia policía que cuidara de Benito Juárez. Eso los vecinos me lo exigen, es algo que ya se quedó y se tiene que quedar y continuar, pero mi aportación es actualizarlo, mejorarlo y meterle tecnología”.

En este sentido, se pronuncia por crear microcuadrantes en la demarcación para que los tiempos de reacción sean menores, y más botones, cámaras, policías y actualizar la infraestructura existente.

¿Los exalcaldes de Benito Juárez, Santiago Taboada y Christian Von Roehrich, le dejan un paquete complicado?

—Me dejan un paquete porque cada uno de ellos tuvieron que tomar la responsabilidad y, en su momento y tiempo, tuvieron que generar mejores cosas. Entonces, para mí sí es una gran responsabilidad, pero no nada más porque me la trasladan ellos, sino por la importancia del PAN en Benito Juárez. Son 24 años ininterrumpidos que los vecinos han apostado por nosotros, entonces el reto es mayor.

Luis Mendoza se compromete a generar más espacios verdes en la demarcación, que haya un camión de servicios urbanos completamente eléctrico y a crear guardaparques, que serían personas encargadas de cuidar los parques públicos para tenerlos en óptimas condiciones y llevarlos “a otro nivel, porque es lo que nos están pidiendo los vecinos”.

¿Será una campaña complicada por todo el contexto que vive la alcaldía?

—Te puedo decir que va a ser la campaña más fácil porque vamos a sacar más votos que en cualquier otra elección, casi lo puedo asegurar, pero en el tema anímico, sin duda el que te persigan, el que lastimen a tu familia, a los vecinos, que un presidente hable mal de los benitojuarenses nos pega y nos pega a todos; entonces yo en esa parte te puedo decir que ha sido dura, pero no difícil.

En este sentido, el candidato asegura que no existe el Cártel Inmobiliario y que los vecinos lo cubren, arropan, echan ánimos y apoyan, por lo que van a refrendar el voto este 2 de junio. “No vamos a ganar, vamos a arrasar”.

Comenta que la “persecución” que ha sufrido su hermano —quien tiene una orden de aprehensión en su contra por presuntas anomalías administrativas—, tampoco lo ha afectado políticamente, pero sí personalmente, aunque eso “me ha dado energía y bríos para no ganarles, sino arrasarlos, y orgullo que por él y mi familia estoy haciendo esto, y porque voy a buscar la verdad y encontrando la verdad, la libertad de muchas personas, entre ellos mi familiar”.

¿Por qué responsabilizar al jefe de Gobierno de lo que pueda ocurrirle?

—Porque él es el encargado de darnos seguridad, porque es el jefe de Gobierno de la Ciudad y estamos en elecciones en la Ciudad. Él es el responsable y hoy vuelvo a responsabilizar a Martí Batres por si le pasa algo a mi familia, a mí y a mi equipo cercano, te responsabilizo a ti, a la fiscalía y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Luis Mendoza descarta violencia electoral durante esta recta final de la campaña en Benito Juárez, aunque “se han venido dando sucesos muy lamentables”.

¿Cree que Benito Juárez puede ser un impulso importante para el triunfo de Santiago Taboada en la Ciudad?

—Completamente, es su base, te puedo decir que somos la punta de lanza de la oposición en el país, Benito Juárez se transformó en eso, y por eso trabajo como si estuviera 20 puntos abajo, porque yo sé que si gano y arraso, eso le va a dar más votos a Santiago para ganar la Ciudad.

¿Qué opina de su rival Leticia Varela?

—Pienso que mi único rival es el Gobierno de la Ciudad, el gobierno federal, Andrés Manuel [López Obrador] y Martí Batres… desgraciadamente no vislumbra para participar.

Al respecto, indica que Morena no tiene ninguna posibilidad en la alcaldía, pues la gente los patea porque no los aceptan, no los quieren “y eso siempre ha sido una constante”.

“Son gobiernos y propuestas omisas, engañosas, fastidiosas, porque piensan que con los mismos programas o mismas cosas de Iztapalapa y Gustavo A. Madero pueden entrar en Benito Juárez para engañar y timar a los vecinos y eso los ofende, por eso nunca van a entrar a Benito Juárez”, concluye.