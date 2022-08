Morena acusa violencia política contra Delfina; "la atacan por ser mujer ", dicen

Los representantes de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE) señalaron que hay una campaña de desprestigio contra Delfina Gómez, quien aspira a la gubernatura del Estado de México, por lo que presentarán una queja por violencia política de género.

Durante la sesión del Consejo General del INE, el representante Mario Llergo acusó que las descalificaciones contra la exsecretaria de Educación se intensificaron derivado de su nombramiento como coordinadora de defensa de la cuarta transformación en la entidad mexiquense.

“Campaña de desprestigio mediante la cual no solo los opositores se han osado en adjetivar a una política con una trayectoria impecable, sino también se han atrevido a acusarla de hechos que no fueron atribuidos a ella y que textualmente la Sala Superior sostuvo como no imputables a la maestra Delfina”, manifestó.

Por ello, el diputado federal urgió a la autoridad electoral a atender este tema, pues sostuvo que no sólo debe quedar en el discurso, sino que debe reflejarse en acciones concretas para sancionar a quienes realizan violencia política contra las mujeres y sobre todo para inhibir esas conductas.

Entre estos mensajes, citó al dirigente del PAN, Marko Cortés, quien escribió en redes sociales: “Morena premia a delincuentes. Delfina Gómez robó dinero”.

“Hacemos esta denuncia pública para que este Instituto emprenda acciones, y así lo ha hecho dictando medidas cautelares a Morena, las dicten ahora contra los políticos opositores que están orquestando esta reprobable campaña”, apuntó.

En tanto, el consejero del Poder Legislativo, César Agustín Hernández, lamentó que no haya existido ningún posicionamiento que llame al respeto entre los actores políticos.

“La campaña de desprestigio es evidente y sistemática para atacar a una persona por ser mujer, sin que exista otra razón más que la antipatía o el resentimiento. Basta ver cómo diversos políticos del PAN y PRI han emitido mensajes de violencia política en contra de nuestra compañera que, por segunda ocasión, se enfrenta a tan lamentables hechos”, apuntó.

ml