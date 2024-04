La candidata a la Jefatura de Gobierno por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Clara Brugada Molina, asegura que logrará un triunfo contundente en los próximos comicios, pues afirma que, pese a la narrativa que tiene la oposición para “judicializar” la elección, su contrincante más cercano, Santiago Taboada, de la alianza Va por la CDMX, no crecerá más.

“Considero que mi contrincante no va a remontar, no va a crecer más y va a ser derrotado”, aseveró.

“Como vamos bien y seguramente vamos a ganar esta elección, pues sí, seguramente la oposición estará pensando en querer judicializar esta elección y lo que no ganen en urnas, quererlo ganar en tribunales, con lo que están haciendo. Entonces, nosotros hacemos un llamado al Instituto Electoral para que juegue su papel neutral en todos los sentidos”, pide la candidata.

La exalcaldesa de Iztapalapa acudió a un foro organizado por EL UNIVERSAL, donde participaron ?antes del inicio de la campaña electoral? el abanderado del PAN-PRI-PRD, Santiago Taboada, así como el candidato de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivski, para abordar en su visión sobre la Ciudad de México.

En el encuentro estuvieron presentes el Vicepresidente Ejecutivo y Director General de EL UNIVERSAL, Juan Francisco Ealy Lanz Duret, así como directivos y columnistas de esta casa editorial.

La candidata de Morena, PT y PVEM se muestra convencida de que su contrincante “no va a remontar”, por lo que será derrotado el 2 de junio, además, confía en que habrá una reconfiguración del mapa político de la Ciudad, con las 16 alcaldías a favor de Morena.

“Vamos a tener un gran triunfo en la Ciudad de México, lo que pasó en 2021 no se va a repetir en 2024 por muchas razones, una de ellas es que es una elección con mucha participación electoral y ellos ya dieron lo que tenían que dar, ya demostraron en sus secciones electorales hasta dónde podían llegar porque obtuvieron una votación entre 70% y 80%, y ya no pueden más, y nosotros sí, porque en 2021, como una elección intermedia, tuvimos entre 35% y 40% de participación electoral”, detalla la aspirante.

Respecto a la polémica por la propaganda política que inunda calles y avenidas de la capital, la abanderada morenista pide a la Comisión Permanente de Quejas del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) que haya “piso parejo” para todos los candidatos, pues afirma que mientras a su equipo le han llegado 25 notificaciones de los contrincantes por este tema, el órgano electoral tiene archivadas las 162 denuncias “que nosotros hemos presentado, en cambio con las denuncias que ha presentado la oposición ya tienen un gran avance”.

“Nada más lo que vemos, incluso públicamente, es su actuar contra nosotros, pero no se han movido las denuncias que presentamos. Están archivadas. Lo que pensamos es que como vamos bien y vamos a ganar esta elección, seguramente la oposición estará pensando en querer judicializar esta elección, y lo que no ganen en urnas lo ganen en tribunales. Hacemos un llamado al Instituto Electoral para que juegue su papel neutral en todos los sentidos”, insiste Brugada.

Advierte que desde hace un mes ha pedido al órgano electoral poner reglas sobre la colocación de la propaganda; sin embargo, no fue sino hasta hace apenas unos días, un mes después de que arrancaron las campañas, cuando actuaron: “Ya que se viene una avalancha con las campañas de todas y todos [incluidos los candidatos a las alcaldías]”, señala la morenista.

Sobre los aspirantes de Morena al Senado, el exsecretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch y la exfiscal capitalina, Ernestina Godoy Ramos, así como la candidata a la Presidencia, Claudia Sheinbaum, Brugada Molina afirma que existe “un buen ambiente” entre ellos.

“Hacemos un buen equipo Omar, Ernestina y su servidora; ellos para el Senado. Yo creo que pronto se va a ver la riqueza que tiene cada uno de ellos, puede ser mejor aprovechada. En el Senado jugarían un papel muy importante, pero en cualquier otro espacio que tenga que ver con el tema de seguridad también, ellos dos fueron pilares para que esta Ciudad pudiera disminuir los niveles de incidencia delictiva”, declara en torno a un reciente video con el tema de la serie Friends el que se les ve a los cuatro juntos.

La candidata asegura que, de ganar la Jefatura de Gobierno, la seguridad y el abastecimiento de agua serán los “temas prioritarios” de su administración, tanto que promoverá un gabinete que dé seguimiento diario al tema del abastecimiento de la capital del país.

A pregunta expresa de la columnista de esta casa editorial Eunice Rendón acerca del tema migratorio en la Ciudad, Brugada destaca que en su administración se cumplirá con lo que marca la Constitución para hacer verdaderamente de la Ciudad de México una “ciudad refugio”, pues no no le parece que los migrantes estén en las calles, sufriendo o generando problemas con los vecinos, por lo que debe garantizar una política pública para apoyarlos con dignidad, toda vez que el problema de la migración “llegó para quedarse”.

“Que esta Ciudad cumpla con los derechos humanos para su estancia temporal (...), vamos a implementar un conjunto de medidas y políticas sociales que garanticen que realmente sea una Ciudad refugio la Ciudad de México, recuperando la mejor experiencia internacional que hay, eso implica que desde ahora podamos hacer todo lo posible para que el Gobierno de la Ciudad actúe ante el tema de los migrantes que hoy están en la calle, eso no podemos dejarlo, para mí es una prioridad que no haya campamentos de población en calle de ningún tipo, ni de migrantes ni de damnificados históricos, ahí entramos a otro tema que son las poblaciones en situación de calle”, indica.

Cuestionada por el columnista Hernán Gómez sobre si tiene alguna propuesta de reformar el Poder Judicial como parte de la lucha contra la corrupción, Brugada Molina dice que es uno de los “temas pendientes” al que también debe llegar la llamada Cuarta Transformación, tanto en el país como en la capital.

Explica que, sin que esto sea una justificación, el movimiento de Transformación lleva seis años, desde el triunfo de Morena en 2018, por lo que, dice, todavía hay pendientes, entre los que se encuentra una reforma al Poder Judicial y en el que se tiene que avanzar.

“Me parece importante que abramos el tema, que se debata, que haya opiniones, que podamos construir una propuesta de reforma que garantice el mejor ejercicio de justicia para la Ciudad”, indica.

Sobre temas de seguridad, particularmente en cuanto a homicidios y el delito de extorsión, por los que fue cuestionada, Brugada Molina sostiene que buscará continuar con una estrategia para combatir la inseguridad en la capital del país.

En este sentido, la aspirante advierte que “urge” considerar la extorsión como un delito grave, por lo que afirma que se deberá hacer un gran trabajo de prevención con la agente y actuar decididamente para combatir este delito en todos los sectores a los que afecta.

Para financiar sus propuestas en materia de movilidad como los cablebuses y los programas sociales, la candidata ahonda en que ha llegado a un acuerdo con Claudia Sheinbaum para que, en caso de que ambas ganen, el gobierno federal brinde apoyo a la Ciudad de México, por lo que habrá que esperar a que ganen “para que construyamos entre ambas la cuestión presupuestal”.

Acerca de su propuesta para ampliar el apoyo económico para adultos desde los 57 años de edad, la aspirante a la Jefatura de Gobierno señala que esto es parte del Ingreso Ciudadano Universal, incluido en la Constitución, el cual se trata de una política social que garantice “de manera universal a la población una compensación económica ante las desigualdades”, sobre todo ante la pobreza.

En cuanto al financiamiento del mismo, explica que la candidata a la Presidencia, Claudia Sheinbaum Pardo, propuso financiar la mitad de la pensión universal para adultos mayores, de tal manera que al Gobierno de la Ciudad de México le alcance para esta propuesta.

“Recordar que la doctora Claudia Sheinbaum se lleva el programa Mi Beca para Empezar, propuesto por ella cuando fue jefa de Gobierno, a nivel federal, que es de alrededor de 8 mil millones de pesos, y eso nos permite financiar desde la Ciudad otros programas sociales”, precisa.

Sobre su planteamiento de la construcción de más de 100 Utopías, que prevé implementar a lo largo de la capital, Brugada Molina adelanta que buscará crear 16 nuevas por año; la primera, dice, será en el barrio de Tepito, en la alcaldía Cuauhtémoc, en donde la gente ya le ha acercado propuestas para la creación de estos espacios que describe como proyectos “integrales”.

“La primera Utopía que voy a hacer es la de Tepito, y la gente misma la propone, la gente me llevó al lugar en donde quieren que se haga y la gente nos dice qué es lo que requiere, porque como es un proyecto integral que toma en cuenta deporte, cultura, bienestar, cuidados, de acuerdo al lugar es como se desarrolla”, menciona.

En este sentido, señala que las Utopías que creará irán cambiando no sólo conforme a los terrenos donde se ubican, sino también a las necesidades y prioridades de los vecinos de la zona, por ejemplo, describe que en Iztapalapa se hicieron estos modelos en espacios rescatados, según las condiciones de cada lugar.

“Se van adecuando al tema de los predios; hoy en todos los eventos que he tenido hay propuestas de Utopías como no se pueden imaginar. Por ejemplo, está la Utopía Rural, propuestas que la gente ha imaginado y desarrollado, que ellos me van a presentar. La semana pasada fui a la Gustavo A. Madero y los jóvenes me llevaron la [propuesta] de la Utopía Regeneración, que es la regeneración del río de los Remedios que pasa por ahí en un canal horrible, que quieran que se rescate la Ciudad lacustre”, explica.

Ante la última pregunta que se le hizo durante el foro, sobre cuántas alcaldías de las 16 prevé ganar Morena en los próximos comicios, Brugada Molina responde con una sonrisa en el rostro y sin titubeos: “Vamos a ganarlas todas”.