Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), acusó a Xóchitl Gálvez y a Alejandro Moreno de destruir al partido azul en Nuevo León, esto después de que el PAN quedó fuera de la coalición Fuerza y Corazón por Nuevo León, al incumplir con la documentación requerida para ir en alianza y tras anunciar que no postulará candidatos a las alcaldías de Guadalupe y Monterrey.

“El PAN no registrará candidatos en Monterrey. Alito no solamente destruyó al PRI sino que convirtió a Acción Nacional en un partido de un dígito, que disputa notarías en vez de alcaldías y gubernaturas. La única opción frente a Morena es naranja y se llama Movimiento Ciudadano”, escribió en su cuenta de X, en una publicación donde citó la noticia de que el PAN no disputará alcaldías ni gubernaturas neoleonenses.

El candidato presidencial fosfo, fosfo aseguró que Marko Cortés no es responsable de esta decisión, aunque se le culpe, sino Gálvez Ruiz, quien el pasado 10 de marzo nombró a Adrián de la Garza, procurador general de Justicia de Nuevo León, como su coordinador de campaña local.

“Por supuesto que culparán a Marko Cortés de esta catástrofe y nos van a decir que la candidata ‘ciudadana’ no tiene la culpa, pero esa candidata designó como su coordinador de campaña en Nuevo León al priista más corrupto de ese estado y respalda la candidatura de su socio”, agregó el emecista.

Fue el pasado 7 de marzo cuando el excandidato a la gubernatura de Nuevo León y dos veces alcalde de esta ciudad, Adrián de la Garza, anunció hoy que estaba listo para contender por la alcaldía regiomontana que ya ocupó de 2015 a 2021.

Mediante un mensaje de 58 segundos que publicó en sus redes sociales, el priista dio a conocer sus aspiraciones y lanzó críticas al partido Movimiento Ciudadano que hoy gobierna la capital del estado, misma que le arrebató al PRI en 2021 con Luis Donaldo Colosio Riojas, quien derrotó al abanderado tricolor Francisco Cienfuegos.

El último roce entre Adrián de la Garza y los emecistas fue en febrero pasado, cuando la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le dio la razón a Samuel García al determinar que el Congreso de la entidad falló en la elección de la nueva persona titular de la fiscalía local.

Álvarez Máynez también se reunió con jóvenes y ONG para discutir su proyecto de nación.

Ayer por la tarde, el candidato presidencial de MC se encontró con jóvenes y organizaciones no gubernamentales de la Ciudad de México para dialogar sobre las propuestas de sus tres ejes de gobierno.

Acompañado por Salomón Chertorivski Woldenberg ?, candidato por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; Alejandra Barrales Magdaleno y Sandra Cuevas Nieves, candidatas en fórmula por un escaño en el Senado de la República, conversó acerca de legalizar y regular la marihuana, reformar el sistema educativo para que todos tengan oportunidad de entrar a la universidad, crear un sistema de cuidados para proteger a las mujeres de la violencia de género y su plan para proteger al medio ambiente.