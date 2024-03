Como una payasada calificó el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynez, el que la abanderada del PRI, PAN y PRD, Xóchitl Gálvez haya plantado con sangre y ante notario público su compromiso de no desaparecer los programas sociales del acrual gobierno federal.

"No necesito hacer la payasada de sacarme sangre. Porque tengo palabra y porque tengo historia y he luchado toda mi vida por las causas que son correctas . Porque nadie puede decirme que voté una reforma a favor del gobierno de Peña Nieto. Porque nadie me ha dado un peso para una campaña. Por eso puedo caminar tranquilamente por las calles", expresó.

Enseguida, Xóchitl Gálvez firmó el documento y lo selló con sangre. Foto: Berenice Fregoso/ EL UNIVERSAL

Reunido con jornaleros agrícolas en la comunidad Miguel Alemán, en Hermosillo, Sonora, el diputado con licencia sin decir cuándo, aseguró que en unos días más presentará sus propuestas de campaña.

Lee también Xóchitl Gálvez realiza pacto de sangre en pleno acto de campaña; promete no eliminar programas sociales

"Vamos a presentarlas en un libro que se llama "El libro del México Nuevo", y que estaremos dando a conocer el los próximos días", dijo.

Con casi una hora de atraso, Álvarez arribó a su segundo evento con jornaleros agrícolas de Hermosillo Sonora, ante quienes enfatizó que nunca ha incurrido en la ilegalidad y no ha hecho pactos con la delincuencia.

Lee también Jorge Álvarez Máynez promete no atacar a Sheinbaum y Gálvez; "no voy a contratar guerra sucia", dijo

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc