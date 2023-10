La aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en la Cdmx, Mariana Boy, consideró una prioridad asegurar que en la planeación territorial de la Ciudad de México se garanticen accesos adecuados para personas con discapacidad y así sea una Ciudad con igualdad de oportunidades

En un encuentro con más de 50 personas con discapacidades visuales y auditivas, así como personas en sillas de ruedas en la alcaldía Gustavo A. Madero, Boy Tamborrell aseguró que en los próximos años se dará continuidad a la planeación inclusiva en la CDMX que cubra las necesidades de los capitalinos que viven con alguna discapacidad y que lamentablemente sufren discriminación.

En ese sentido, la actual Procuradora Ambiental y del Ordenamiento Territorial destacó las políticas públicas que inició Claudia Sheinbaum Pardo como la oferta de servicios de los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) que tiene como propósito tener acciones permanentes para la inclusión educativa de las personas con discapacidad.

También comentó el esfuerzo importante que se realiza con las Unidades de Rehabilitación que buscan favorecer la autonomía, la vida independiente y la calidad de vida de las personas con discapacidad a través de servicios de rehabilitación física.

Consideró que aún queda mucho por hacer, por lo que expresó: “Les ofrezco mi compromiso para que hoy y siempre, para que me encuentre en el lugar donde me encuentre, ustedes cuenten conmigo para buscar ejercer sus derechos en igualdad de circunstancias, pues de eso se trata el derecho a la Ciudad, en que sin importar la condición de las personas, nadie les quite el derecho de disfrutar y apropiarse de la Ciudad”.

