La virtual candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, se comprometió que, en caso de llegar a ser Presidenta, no habrá más gasolinazos y se seguirá aumentando el salario mínimo.

"Ahora es distinto, el salario aumentó y aquí me comprometo a que va a seguir aumentando el salario, se acabaron los gasolinazos y aquí me comprometo a que no va a haber más gasolinazos. (...) Que se acabó el incremento en la tarifa de la luz y que no va a haber más incrementos en la tarifa de la luz", dijo ante miles de simpatizantes.

En ese sentido, la exmandataria reiteró que la principal diferencia entre la oposición es que ellos representan el "odio" y mientras que la Cuarta Transformación es "amor".

"Aquellos del otro lado piensan en los privilegios, nosotros pensamos en los derechos del pueblo de México, esa esa la diferencia entre ellos y nosotros, la corrupción y la transformación, el odio y el amor, de eso se trata la transformación", dijo durante la firma del Acuerdo de Unidad para la Transformación en Tepic, Nayarit.

Durante el evento, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, hizo uso de la palabra para respaldar a Claudia Sheinbaum, y aseguró que cada municipio del estado la apoyará dándole "la mano".

"En nombre de cada una y cada uno de los municipios aquí presentes y grupos organizados darle a usted la mano de amiga, la mano de nayarita, estamos con usted hasta donde sea llegaremos. Arriba Claudia Sheinbaum", comentó en el acto público del Acuerdo por la Unidad.

En ese sentido, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, hizo un llamado para que más personas se sumen para que hagan posible que la Cuarta Transformación tenga una duración de muchos años.

"La gran fuerza de este movimiento es la unidad porque la voluntad de una sola persona no lo puede todo, pero la voluntad de un pueblo organizado no hay nada ni nadie que lo pueda detener".

Cabe mencionar que, en redes sociales, la virtual candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, mostró su apoyo a la iniciativa planteada por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, la cual tiene como propósito recuperar el territorio devastado por la empresa Sac-Tun, debido a la explotación de piedra caliza.

En Tepic Nayarit, suscribieron el acuerdo 62 activistas, representantes de organizaciones civiles, artistas, deportistas, académicos, empresarios y personalidades políticas, entre quienes se encontraron: Gustavo Miramontes Cortés, deportista cinco veces campeón mundial de frontón; Octavio Campa Bonilla, presidente de la Asociación de Poetas y Escritores de Nayarit; David Dónjuan Michel, presidente del partido Fuerza por México en Nayarit; Martina Alejandra Chacón, investigadora, Sistema Nacional de Investigadores nivel 1; Carlos Delgado Camacho.

Además del presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Nayarit; Misael Espinoza Padilla, exfutbolista mundialista; América Hernández Rodríguez, maestra y gestora cultural; Luis Zamora Romero, diputado local; Judith Navarro Arias, maestra en diseño de entornos visuales de aprendizaje; Juan José Topete Rivas, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Nayarit; Asley“Chiquita” González, boxeadora profesional; Gabriela Gutiérrez Ortiz, artista y gestora cultural; Pablo Montoya de la Rosa, diputado local independiente; Georgina Ocampo López, presidenta de la Asociación de Hoteles del Sur; Carolina Guadalupe Lugo, medallista mundial de halterofilia; Octavio Altamirano Monroy, presidente de Mandala Group; Corina Ramírez, artista plástica; Gustavo Ayón Aguirre, seleccionado nacional de baloncesto, entre otros.

