TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Olga Luz Espinosa, candidata a la gubernatura por la coalición Fuerza y Corazón por Chiapas, (PRI, PAN y PRD), afirmó que en la entidad la inseguridad criminal limita y condiciona las campañas que arrancaron formalmente el domingo.

La perredista inició este lunes sus actividades proselitistas de campaña al término de un desayuno con periodistas de Tuxtla Gutiérrez, con quienes compartió inquietudes y opiniones sobre la agenda pública de Chiapas.

La apertura de campaña de Espinosa coincidió con la denuncia de Williams Ochoa Gallegos, candidato de la coalición Fuerza y Corazón por México al Senado de la República.

Willy Ochoa, como es conocido, denunció que este lunes un comando que se movilizaba en un vehículo Jeep gris interceptó a su equipo de trabajo y lo despojó de uno de sus automóviles.

Olga Luz Espinosa dijo que el caso del candidato a senador por su misma coalición evidencia la falta de garantías de seguridad para el desarrollo de unas campañas pacíficas y tranquilas.

Así también, expuso en entrevista, que "parece ser que en Chiapas esto pasa a los candidatos de su coalición partidista, porque a Willy Ochoa no es la segunda vez que le pasa ese tipo de hechos.

"Ha tenido más incidentes que no se habían materializado, a parte del de Las Rosas, tengo entendido que por Pichucalco, también tuvieron algún incidente", refirió.

Previo a las campañas, la candidata Espinosa, solicitó el resguardo y la protección de la Guardia Nacional; sin embargo, ante la dimensión de la violencia desatada por los grupos criminales en Chiapas y debido a ciertos actos extremos esa custodia sería insuficiente.

En específico, la perredista enmarcó el enfrentamiento de la semana pasada entre integrantes de carteles en la carretera Ocozocoautla de Espinosa - Arriaga, que dejó un saldo de dos muertos, vehículos incinerados y dañados y cientos de pasajeros y automovilistas varados.

"Imaginen si voy a Coita ( Ocozocoautla de Espinosa) y me toca el enfrentamiento, qué van hacer los compañeros de la Guardia Nacional. Vieron las imágenes, las imágenes no mienten ,era impresionante lo que observaba", cuestionó.

De acuerdo con el protocolo, la candidata de Fuerza y Corazón por Chiapas, dispone de tres patrullas para su protección." Me han dicho: no pases por aquí , no pases por alla para que no corras riesgo; me abren brecha Yo voy enmedio", describió.

Olga Luz Espinosa comentó que en fechas recientes de vio envuelta en un incidente con personas armadas desconocidas en un punto conocido como Fuente La Coneja, al poniente de Tuxtla Gutiérrez

"La última patrulla se quedó porque se le aparejó una camioneta con hombres armados que se detuvieron, entonces ellos contuvieron.

"Desconozco quiénes eran. Se quedaron conteniendo, imaginen si voy a Coita y me toca el enfrentamiento (como el ocurrido), qué van hacer los compañeros de la Guardia Nacional", manifestó.

Así que ante esa situación de riesgo y violencia realizaré trabajo proselitista en regiones y municipios que garanticen seguridad, puntualizó la candidata a gobernadora

El candidato de la coalición Fuerza y Corazón por México (PRI, PAN y PRD), al Senado de la Republica,Williams Ochoa Gallegos, denunció que este lunes "un comando armado" , que se movilizaba en un vehículo Jeep gris, interceptó a su equipo de trabajo y lo despojó de uno de sus automóviles.

El priísta, conocido popularmente como Willy Ochoa, publicó en su cuenta X que los hechos fueron en la carretera de cuota Tuxtla Gutiérrez-Arriaga, 500 metros antes de la caseta de cobro, ubicada en aquella región de la costa de Chiapas.

El vehículo que se le arrebató llevaba propaganda para su campaña en el municipio de Suchiate, ubicado en la frontera con Guatemala, donde, según el ex legislador , hoy realizaría un encuentro con la ciudadanía.

Agregó el candidato que no se puede permitir que la violencia siga "como si nada; no nos callaremos ante la situación que vivimos en Chiapas", sostuvo.

