El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) canceló el registro de las primeras fórmulas al Senado de Movimiento Ciudadano (MC) en Jalisco, encabezada por Alberto Esquer y en Campeche, por Eliseo Fernández, tras incumplir con el principio de paridad en la postulación de candidaturas.

Por tanto, tomarán su lugar las segundas fórmulas, integradas por Mirza Flores en Jalisco y por Dulce María Dorantes en Campeche.

El 12 de marzo, el INE requirió a MC para que en un plazo de 24 horas rectificara las solicitudes de registro de sus candidaturas a senadurías por el principio de mayoría relativa, ya que en el bloque registró seis fórmulas integradas por hombres encabezando sus listas y sólo cuatro fórmulas por mujeres; en tanto, en el bloque de “más bajo” se identificó que el partido político sólo postuló dos fórmulas encabezadas por mujeres y cuatro encabezadas por hombres, cuando deberían ser al menos tres encabezadas por mujeres y tres encabezadas por hombres.

El instituto realizó un sorteo en el bloque de mayor competitividad, en el que salió Jalisco; y menor, en el que resultó seleccionado Campeche, por lo que en ambas fórmulas se les cancelaría el registro.

A nombre de MC, Ivonne Ortega, cuestionó a las consejeras cuál es el espíritu del feminismo y si realmente quieren que las mujeres lleguen a puestos de decisión.

“Bendito Dios, no eran consejeras ustedes cuando yo fui candidata a presidenta municipal, porque si no, desde su óptica yo no hubiera podido competir a la presidencia municipal, porque mi pueblo es un pueblo de mil 200 electores y 3 mil habitantes”, dijo.

El representante de MC, Juan Miguel Castro, señaló que elegir a los estados en los que se cancelarían las candidaturas mediante una tómbola no da garantía ni certeza a quienes resultaron afectados, y alegó que no tuvieron oportunidad de defensa.

Incluso, Morena y Partido del Trabajo respaldaron a MC, al señalar que no querían dejar un precedente en este tema.

“Estamos hablando de una discusión aritmética, no de una discusión de paridad, porque la paridad se cubrió en todos los sentidos por todos los partidos. Nosotros también fuimos afectados en el caso de las candidaturas a diputados”, señaló el petista Gerardo Fernández Noroña.

La consejera Claudia Zavala respondió a la diputada de MC, Ivonne Ortega, que las reglas en materia de paridad están establecidas y el partido no cumplió.

“Pues bendito Dios hoy somos consejeras, porque afortunadamente hemos avanzado en términos de paridad por las posiciones que hemos adoptado desde la autoridad administrativa, aún con la resistencia de los partidos políticos. Eso hay que tenerlo claro”, subrayó.

La consejera Carla Humphrey, señaló que se estaba afectando la posibilidad real de una mujer de integrar el Senado de la República y, por tanto, en ese bloque de alta competitividad se tenía que hacer ese cambio.

“El partido político tuvo tres semanas ya, para ver y dentro de su capacidad y su derecho de autoorganización determinar cómo iba a hacer frente a este cambio, y hoy no tenemos esa solución”, dijo.

La consejera Dania Ravel manifestó que “si no hubiéramos tomado aquí una determinación para que no fuera letra muerta lo que dice la Constitución, pues simplemente no tendríamos paridad en las gubernaturas”.





















































maot