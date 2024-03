Por unanimidad, el Consejo General del INE rechazó crear el protocolo planteado por Morena para exponer campañas que difundan contenido calumnioso mediante cuentas automatizadas en redes, conocidos como bots.

“Hemos calculado hasta un millón de dólares a la semana que está gastando el equipo de Xóchitl Gálvez con esta estrategia, que al igual que la del 2006 se ha venido planteando una y otra vez a este órgano electoral y ahora lo hacemos a través de esta solicitud para que se inicie un protocolo”, dijo el diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna.

procedimiento diverso para que una vez que se tenga noticia de la utilización de estas estrategias informáticas financiadas, pueda un grupo de consejeros hacer un análisis, tomar medidas, involucrar a las empresas que tienen estas plataformas, involucrar a los partidos políticos y darle un nuevo rumbo al tema.

Por ello, propuso un procedimiento para que una vez que se tenga noticia de la utilización de estas estrategias informáticas financiadas, pueda un grupo de consejeros hacer un análisis, tomar medidas, involucrar a las empresas que tienen estas plataformas, involucrar a los partidos políticos y atender el tema.

Si bien consejeros y partidos señalaron que es un tema que puede analizarse, ya existen los para atender estas denuncias por la vía electoral.

El representante del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, acusó que el presidente Andrés Manuel López Obrador para intervenir en el actual proceso electoral.

“Y este órgano, en distintos momentos, ha recriminado y usado sus facultades para decírselo al presidente. Y él insiste en participar”, señaló.

La consejera Dania Ravel puntualizó que no existe una base legal para que el Instituto Nacional Electoral identifique, analice o estudie el fenómeno de granjas de bots porque no es un mecanismo que esté regulado.

“Luego, pues por eso se nos acusa si hacemos una cuestión como de esta índole de que queremos legislar, que queremos usurpar el lugar de los legisladores. Esto no lo tenemos normado y, por lo tanto, no podemos constituir una mesa de esta índole”, dijo.

INE desecha queja contra "Xochibots"

La queja presentada por Morena para investigar el presunto uso de bots contra su candidata presidencial, Claudia Sheinbaum y el presidente Andrés Manuel López Obrador fue desechada por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE por falta de pruebas.

Sin embargo, la queja presentada ante la Unidad Técnica de Fiscalización del INE aún se encuentra bajo análisis.

En la Sesión del Consejo General del INE, Morena solicitó la creación de un protocolo para detectar y prevenir campañas calumniosas en redes sociales mediante granjas de bots, y que el Instituto realice las investigaciones y denuncias correspondientes.

El representante de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, señaló que los mecanismos actuales como las denuncias mediante el Procedimiento Especial Sancionador, a través del INE, ya no son suficientes y reclamó el desechamiento de su queja.

“Otra perla de la investigación, le preguntan a Berta Xochitl Galvez si las cuentas fulana, fulana y mengana de la red social X le pertenecen o son administradas por usted. Esa no es una investigación seria. ¿Qué respondió? Pues evidentemente que no, no hay nada en esta investigación y a eso me refería yo cuando dije que ha sido superado este esquema y que necesitamos otro mecanismo”, expuso.

En respuesta, la consejera Claudia Zavala dijo a la representación de Morena que se requiere técnica para impugnar, lo que incluye el tipo de pruebas que se presentan.

Expuso que el área no puede abrir líneas de investigación sobre algo más allá de las pruebas presentadas por el denunciante.

